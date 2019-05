AFERA WOKÓŁ ZIĘBY! Policja zamknęła magazyn z oferowanymi przez niego produktami. „To nie są leki”

Funkcjonariusze policji zamknęli magazyn z produktami oferowanymi przez Jerzego Ziębę – biznesmena i propagatora zdrowego stylu życia, podejrzewanego o handel lekami. Wszystko za sprawą zgłoszenia Rzecznika Praw Pacjenta do prokuratury, która teraz prowadzi śledztwo wobec firmy.

Jak pisze Wirtualna Polska, członkowie zarządu firmy oraz sam Jerzy Zięba bronią się, że żaden z oferowanych produktów nie jest produktem leczniczym i nie znajduje się w „Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak wyjaśnia biznesmen, walczący także o wolność i pełną informację w kwestii leków i terapii medycznych, nie mógł on wiedzieć, że „ktoś bez żadnych podstaw naukowych uzna te produkty za leki. Zarzuca też prokuraturze niechlujność w przygotowaniu ekspertyzy przez biegłych, w tym nieścisłości w analizie ubiquinolu, koenzymu Q10, srebra i złota koloidalnego.

Jak podkreśla, produkty nie były sprzedawane nawet jako suplement diety. Oferowano jedynie ich roztwór i nigdzie nie podawano zastosowania.

Jerzy Zięba mówi wprost, że ekspertyza biegłych jest niechlujna, a jako taka – podlega konsekwencjom prawnym.

Kłopoty Jerzego Zięby zaczęły się po tym, jak Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił jego działalność do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Podejrzani usłyszeli zarzuty na początku kwietnia. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozi im do dwóch lat więzienia.

Źródło: Wirtualna Polska