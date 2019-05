Szokująca uroczystość w Tajlandii! Król poślubił wiceszefową swojej ochrony. „Ma rangę generała” [VIDEO/FOTO]

Król Tajlandii Maha Vajiralongkorn, który w sobotę będzie formalnie koronowany, poślubił wiceszefową swojej prywatnej ochrony, generał Suthidę – poinformowały lokalne media, powołując się na dziennik urzędowy.

Ślub odbył się zgodnie z prawem i tradycjami, w związku z czym królowa Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya nabyła wszelkie przywileje związane z tytułem i przynależnością do rodziny królewskiej – napisano w królewskim obwieszczeniu.

Król Maha Vajiralongkorn, zwany też Ramą X, wstąpił na tron w 2016 roku, po śmierci swego – uwielbianego przez poddanych – ojca, króla Bhumibola Adulyadeja, który panował przez 70 lat. Królowa Suthida, była stewardessa linii Thai Airways, jest czwartą żoną Vajiralongkorna.

W 2014 roku król Maha Vajiralongkorn mianował Suthidę Tidjai zastępcą dowódcy swojej gwardii. W 2016 roku nadał jej stopień generalski.

Według dziennikarzy akredytowanych przy rodzinie królewskiej oficjalna rejestracja ślubu odbyła się w środę o „pomyślnej godzinie 16.32” czasu miejscowego (godz. 11.32 w Polsce) – podał dziennik „Bangkok Post”. Wśród dygnitarzy obecnych w czasie ceremonii był m.in. premier Tajlandii, generał Prayut Chan-ocha – przywódca wojskowej junty, która obaliła demokratycznie wybrany rząd w 2014 roku.

Formalna uroczystość koronacyjna Ramy X odbędzie się w sobotę, a następnego dnia król weźmie udział w pochodzie ulicami Bangkoku.

9 maja tajlandzka komisja wyborcza ma ogłosić oficjalne wyniki marcowych wyborów parlamentarnych, które mają przywrócić w kraju demokrację po pięciu latach rządów wojskowej junty. W wyborach partie popierające wojsko walczyły z ugrupowaniami związanymi z byłym premierem Thaksinem Shinawatrą, obalonym przez armię. Dzięki przepisom uchwalonym pod rządami junty generał Prayut ma duże szanse na zachowanie stanowiska premiera.

