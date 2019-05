TYLKO U NAS. Ośrodek założony przez oszusta kłamie o liderach Konfederacji i obraża uczestników Marszu Suwerenności [VIDEO]

Ośrodek nazywania wszystkiego z czym się nie zgadza faszyzmem i…wróć, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych kłamie na temat liderów Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, a także wprost obraża uczestników Marszu Suwerenności nazywając ich rasistami i faszystami.

Od czasu wczorajszego sukcesu marszu środowisk narodowych i wolnościowych w Warszawie na stronie OMZRiK trwa festiwal nienawiści względem osób biorących w nim udział. Administratorzy strony posuwają się nawet do kłamstw na temat uczestników wydarzenia i liderów Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

– Przez Warszawę ruszył marsz faszystów, którzy idąc nawolują publicznie do mordowania swoich przeciwników politycznych – czytamy w pierwszym kłamliwym poście Ośrodka. Hasłem które u owych lewaków ma stanowić zachętę do mordowania przeciwników politycznych jest „raz sierpem, raz młotem”.

W kolejnym poście Ośrodek popiera faszystowską blokadę legalnego marszu, tym samym nie potępiają osób, które chcą ograniczać wolność zgromadzeń. – Dokumentujemy przestępstwa skrajnej prawicy – czytamy. Nic takiego wczoraj nie miało miejsca, więc raczej nie będzie dużo pracy. Zamiast tego polecamy zająć się nielegalnymi blokadami legalnych marszów.

Ośrodek widzący we wszystkim nawoływanie do zabijania innych ludzi zamieścił kolejny kuriozalny post, w którym czytamy, że: – Na czele Marszu faszystów jego uczestnicy trzymają transparent nawołujący do mordowania ludzi „Chwała bohaterom, śmierć komunistom” (…) Wznoszą również okrzyki nawołujące do mordowania ludzi: „Raz sierpem raz młotem unijną hołotę”, „Precz z Unią Europejską”, „PiS, PO jedno zło”, „Tu jest Polska, nie POLIN”.

W jednym z postów Ośrodek oskarżył Dobromira Sośnierza o użycie sformułowania „Polska wolna od żydów”, po proteście Sośnierza przeprosili go za to, kłamiąc po raz kolejny, jakoby takich słów miał użyć Sławomir Mentzen, a samego Sośnierza nazywając seksistą. Lider Konfederacji w okręgu pomorskim oczywiście też nigdy nic takiego nie mówił.

– Jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, dopiero publicznie deklarował, że jednym z punktów programu ugrupowania jest „Polska wolna od Żydów” – to kłamstwo ciągle wisi na stronie Ośrodka na Facebooku.

Kolejnym absurdem jest uznanie hasła „nie przepraszam za Jedwabne” za antysemickie. Ludzie, którzy byli na marszu – podobnie jak Prezydenci Polski – przepraszający za Jedwabne, nie mają z tymi wydarzeniami nic wspólnego. Nie mają też powodu, by za Jedwabne przepraszać! – Ja też nie przepraszam. To wy przeproście za ANTYPOLSKOŚĆ barany :P TU JEST POLSKA NIE POLIN czy wam to się podoba czy nie ;) – czytamy w jednym z komentarzy pod postem Ośrodka.

BOHATEROWIE” SKRAJNEJ PRAWICY ZAATAKOWALI DZIEWCZYNĘ – to kolejny manipulacyjny wpis na fanpage’u Ośrodka. Na załączonym nagraniu widać, jak jakaś lewaczka drze się na jednego mężczyznę, że uderzył jakąś kobietę. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, nie widać tego na filmie, ani nie mogło mieć miejsca, bo mężczyzna ten dopiero co chwilę wcześniej przybiegł w miejsce legalnej manifestacji.

Być może ktoś kogoś uderzył, a może nigdy nic takiego nie miało miejsca, na pewno jednak nie były to osoby, względem których stawiane są zarzuty na filmie. W komentarzach Internauci rozjechali Ośrodek zarzucając mu manipulacje, a nawet wprost kłamstwo. Jednak Ośrodek w ramach walki o wolność słowa, postanowił blokować uczestników, którzy zarzucają im Goebbelsowską manipulację.

Przypominamy Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych został założony przez „antyrasistę” Rafała Gawła, który również słynie z nazywania faszyzmem/rasizmem/ksenofobią wszystkiego z czym się nie zgadza. Rafał Gaweł został skazany prawomocnym wyrokiem sądu – w I instancji na 4 lata więzienia, sąd II instancji obniżył ten wyrok w styczniu tego roku do 2 lat więzienia. Lewacki oszust do więzienia jednak nie trafił, a obecnie przebywa w Norwegii, skąd swobodnie komunikuje się za pomocą mediów społecznościowych.

Białostocka prokuratura badała wątki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W jednym przypadku chodziło o oszustwo na szkodę banku (kwota zarzucanego wyłudzenia to 240 tys. zł), a w pięciu kolejnych – o oszustwa na szkodę prywatnych przedsiębiorców, którym oskarżony miał nie zapłacić za odebrane towary (chodzi o kwoty rzędu kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych). Dwa kolejne zarzuty dotyczyły udaremnienia egzekucji wierzytelności. Wierzyciele to m.in. Urząd Miejski w Suwałkach i Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, a kwoty miały przekraczać 20 tys. zł.

To już kolejny atak OMZRiK na polityków Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Wcześniej ich celem był Janusz Korwin-Mikke, któremu przypominano odgrzewane po raz tysiąc pięćset sto dziewięćset stare cytaty, zilustrowane skandalicznym zdjęciem. Jak widać fakt, że Konfederacja we wszystkich sondach i sondażach przekracza próg wyborczy, a wczorajszy Marsz Suwerenności zakończył się sukcesem mierzwi niektórych i stąd te zajadłe ataki.

Źródła: PAP/Facebook/NCzas