Sprawiedliwy wśród narodu Izraela. Ocalały z Holokaustu 93-letni Edward Mosberg ostro o żydowskim ministrze

Ocalały z Holokaustu 93-letni Edward Mosberg ostro skrytykował w czwartek p.o. szefa dyplomacji Izraela za wypowiedź, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Nazwał ministra państwa żydowskiego „głupim idiotą”.

P.o. ministra spraw zagranicznych Izraela jest „głupim idiotą”, bo uwłacza Polakom – stwierdził Mosberg w rozmowie z ambasadorem USA w Izraelu Davidem Friedmanem przed Marszem Żywych. „Niestety nie ma lekarstwa na głupotę” – dodał ocalały z Holokaustu.

To reakcja na wypowiedź Katza, który w lutym powtórzył słowa byłego premiera Izraela Icchaka Szamira, który stwierdził, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matek.

„Mówię o Katzu, tym głupim idiocie, skoro mógł to powiedzieć, pokazuje to jego głupotę” – cytuje Mosberga portal „The Times of Israel”.

93-letni Mosberg pokazał godność i nieustępliwość, której często brakuje polskim politykom, mówiąc:

„Powiedziałem polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, żeby nie przybywał do Izraela, dopóki (Katz) nie przeprosi albo nie zostanie wyrzucony z rządu”.

W środę prezydent Duda odznaczył Mosberga Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP „za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu i upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów”.

Mosberg dodał, że Izrael „nie ma lepszego przyjaciela niż Polska” oraz podkreślił, że winą za Holokaust obciąża wyłącznie naród niemiecki.

Źródło: Polsat News