Niemcy nie wprowadzą zakazu przyznawania obywatelstwa imigrantom żyjącym w poligamii. „Nie było go w umowie koalicyjnej”

Rząd w Berlinie wycofał się z pomysłu wprowadzenia zakazu przyznawania obywatelstwa imigrantom, którzy żyją w związkach poligamicznych. Informację potwierdziły niemieckie ministerstwo sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Taki zakaz został skreślony w aktualnym, zatwierdzonym przez gabinet, projekcie ustawy o niemieckim obywatelstwie. Na propozycję MSW miało nie zgodzić się ministerstwo sprawiedliwości.

Za wycofanie zakazu ekspert polityki wewnętrznej w klubie poselskim CDU Mathias Middelberg obarczył winą niemiecką minister sprawiedliwości Katarinę Barley z SPD. – To zupełnie niezrozumiałe i nie do przyjęcia – mówił w „Welt am Sonntag” Middelberg. – Powinno być oczywiste, że w państwie konstytucyjnym naturalizacja osób żyjących w poligamii nie wchodzi w rachubę – podkreślił.

Niemieckie ministerstwo sprawiedliwości przyznało jednak, że… do tej pory nie przeanalizowało propozycji pod względem merytoryczny. Rzecznik resortu poinformowała, że ministrowie mieli skupić się na priorytetowych zmianach i odłożyć te, które nie zostały zapisane w umowie koalicyjnej.

MSW kierowane przez Horsta Seehofera z CSU wciąż nalega, żeby zakazać naturalizacji w przypadku poligamii. Chce jednak, żeby zapis ten znalazł się nie w aktualnym projekcie ustawy – który niedługo trafi do debaty parlamentarnej – a w jeszcze kolejnym, który trafiłby do rządu na początku jesieni.

W obecnym projekcie ustawy o przyznaniu niemieckiego obywatelstwa brakuje też zapisu wskazującego, że warunkiem naturalizacji powinna być wyjaśniona tożsamość.

Źródło: dw.com