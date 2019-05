Ale jaja! Rozróżnił gejów od homoseksualistów i chociaż sam jest homoseksualistą, stał się obiektem gejowskiego hejtu

Pierre Palmade to francuski humorysta i aktor. Grał m.in. rolę barda Assurancetourixa w filmie „Astérix et Obélix contre César”. Jest też homoseksualistą. Najwidoczniej jednak i on miał dość natrętnej propagandy LGTB, bo pozwolił sobie na rozróżnienie gejów i zwykłych homosiów. W następstwie zrobienia tej dystynkcji lobby LGTB aktora zaatakowało.

Palmade tłumaczy się teraz, że nie wartościował takich postaw, tylko skonstatował różnice. Okazuje się, że to jednak za mało. Trzeba być aktywistą i walczyć o prawa gejów, bo inaczej nawet praktykowanie homoseksualizmu przed zarzutem homofobii może nie obronić…

Przypomina się w tym miejscy stary skecz, w którym przychodzi syn do ojca i mówi:

-Tato, jestem gejem.

-Tak? A masz garnitur od Armaniego?

– Nie mam…

-Jeździsz Lamborghinii?

-No nie.

– A buty od Gucciego?

– Też nie mam…

– No, to z Ciebie żaden gej, bo ty zwykły pedał jesteś!

W tym przypadku już i markowe ciuchy nie wystarczą, bo trzeba się jeszcze „angażować”. Francuski aktor Pierre Palmade dokonał tymczasem tylko rozróżnienia pomiędzy „homoseksualistami i gejami”: „geje to ludzie, którzy ‘żywią” się gejami, jedzą po gejowski, śmieją się jak geje, żyją gejowsko, robią gejowskie filmy”. „Homoseksualiści to ludzie, którzy są gejami, ale nie wypisują sobie tego na czole, nie rozpoznajemy ich po tym jak żyją, jedzą, śmieją się”. Ich homoseksualizm zaczyna się na progu sypialni – dodał Palmade.

Za te słowa w obronie prywatności życia intymnego, Palmade został właśnie zaatakowany. Potwierdza to tylko, że LGTB nie jest żadnym ruchem obrony praw mniejszości seksualnych, ale rodzajem rewolucyjnego frontu ideologicznego, który chce swoje tezy narzucać innym. Tu nie chodzi o żądną tolerancję, ale o propagandę, która ociera się przemoc wobec innych.

I tak wiceprzewodniczący stowarzyszenia SOS Homophobie określił wprost wypowiedź Pierre’a Palmade jako „homofobiczną”. Podobnych ataków pojawiło się zresztą więcej. Po tych donosach, które mogą zresztą złamać we Francji każdą karierę, aktor zaczął się już tylko tłumaczyć…

