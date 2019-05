Jest na sali lekarz? Lewaczka z Nowoczesnej porównała Kaczyńskiego do Hitlera! „Wolą Europę niż Polskę” [VIDEO]

Trzeba przyznać, że Ryszard Petru, do swojej partii zapraszał same „tuzy”. Taką nie po raz pierwszy okazała się Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej, która kandyduje do europarlamentu. Do sieci trafiło nagranie, gdzie ta kobieta porównuje Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera.

O całej sprawie poinformował użytkownik Twittera – WaldemarKowa. Otóż Wróblewska podczas spotkania z wyborcami przekonywała, że Jarosław Kaczyński posługuje się takimi samymi metodami w dzieleniu obywateli jak sam morderca milionów ludzi Adolf Hitler.

„Po co używamy mowy nienawiści? Po to, aby stworzyć poczucie zagrożenia. Jeżeli stworzymy poczucie zagrożenia, to łatwo wskazać wroga. (…) Prosty przykład: my i oni. (…) Taką metodę zastosował Adolf Hitler w latach 30., podzielił na nas i na nich, my biali, prawdziwi Polacy, patrioci, a oni? Wróg, nie szanują tradycji, nie wiadomo z kim się kontaktują, wolą Europę niż Polskę. Jarosław Kaczyński sięga do takich metod” – mówiła nierozważnie polityk Nowoczesnej.

„Podczas poprzedniej kampanii, co mówił? Inni, wrogowie, uchodźcy. Jak straszył Polaków? „Przecież oni przyjdą tutaj i przyniosą choroby, na które my nie jesteśmy odporni”. To wywołało panikę wśród ludzi. (…) Później się jedzie w Polskę i ludzie pytają: a jaka jest wasza polityka ws. uchodźców?” – dodała Wróblewska.

.@KorWroblewska na tle sprofanowanej Matki Bożej i obok Kramka: Taką metodę zastosował Hitler, podzielił na nas i na nich, my biali, prawdziwi Polacy, patrioci, a oni? Wróg, nie szanują tradycji, nie wiadomo z kim się kontaktują, wolą Europę niż Polskę, #JK sięga do takich metod. pic.twitter.com/ka5DT8mEAI — WaldemarKowal (@waldemarkowal) May 9, 2019

Źródło: Twitter