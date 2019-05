25-latka założyła biznes życia. Agencja nagich sprzątaczek robi prawdziwą furorę [FOTO +18]

Sukces w biznesie zależy przede wszystkim od dobrego pomysłu, z takie założenia wyszła Victoria Murphy. 25-letnia kobieta wpadła na genialny pomysł i teraz nie dość, że zarabia duże kwoty to jeszcze stale zwiększa ilość zatrudnionych pracowników.

Po latach dorabiania jako kosmetyczna Murphy postanowiła założyć … agencję. Jednak nie jest to agencja towarzyska, a firma oferująca specyficzne usługi sprzątające. Na liście znaleźć można m.in. sprzątanie w bieliźnie, topless a także zupełnie nago.

Godzina sprzątania w bieliźnie zaczyna się od 72 dolarów. Topless to wydatek 85 dolarów, zaś nago – 98. Zanim zaczęłam zatrudniać ludzi, sama zobaczyłam, z czym to się je. Nie chciałam, by moja załoga przeżywała coś, czego sama najpierw nie doświadczyłam. Wiedziałam, że chcę robić coś w tej niszy, co byłoby zabawne, ale nie ekstremalne. Gdy przez pewien czas sprzątałam nago mieszkania, miałam mnóstwo zabawy i nigdy nie zdarzyło się nic niebezpiecznego – mówi w rozmowie z The Sun, Victoria Muprhy.

Jak się okazuje, na sukces nie trzeba było długo czekać. Po zaledwie 2 latach od rozpoczęcia budowania firmy, Glimmer zatrudnia 15 osób i nadal poszukuje chętnych do pracy. Ilość zamówień jest bowiem zdecydowanie większa niż możliwości pracowników.

Najważniejsze to mieć profesjonalne doświadczenie w sprzątaniu. Chętni muszą mieć też ciekawą osobowość, ponieważ ważna jest odpowiednia interakcja z klientem – pogawędki i czucie się dobrze ze swoją nagością – podkreśla Murphy, zachęcając jednocześnie do zgłaszania się zainteresowanych kobiet i mężczyzn.

Źródło: TheSuk.co.uk / NCzas.com