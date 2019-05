Michalkiewicz ostro o Sakiewiczu. ”Prostytutce też jej profesja przynosi pieniądze, ale z tego faktu nikt jej nie podziwia” [VIDEO]

Publicysta „Najwyższego Czasu!” Stanisław Michalkiewicz wypowiedział się na temat ataków, których ofiarą padła w ostatnim czasie Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Odniósł się też do słów Tomasza Sakiewicza, który sugerował, że przeciwnicy spłaty roszczeń żydowskich i „ustawy 447”, działają w interesie rosyjskim.

– Ja to jestem przyzwyczajony, bo ja to jestem demaskowany jako ruski agent, tak co tydzień. Więc nie robi to na mnie wrażenia. Natomiast co Pan Sakiewicz z tego ma, to jest osobna sprawa – powiedział Stanisław Michalkiewicz.

– On jest beneficjentem rozmaitych subwencji ze strony spółek skarbu państwa. Myślę, że taka jest przyczyna tej jego wzmożonej aktywności. Nie jest to aktywność, która przynosi mu zaszczyt. Bo to po prostu jest łajdactwo – mówił publicysta.

W tym momencie przeprowadzający wywiad Rafał Mossakowski dopowiedział: – Ale przynosi mu pieniądze.

– No wie Pan, prostytutce też jej profesja przynosi pieniądze, ale z tego faktu nikt jej nie podziwia. Nie wszytko co jest korzystne jest godne pochwały. Tak bym to określił – skwitował Michalkiewicz.

– Myślę, że środowiska, które dotychczas były związane z Panem Sakiewiczem, choćby kluby Gazety Polskiej, zaczynają się reflektować. I bardzo możliwe, że jakieś pieniądze zarobi na tych spółkach państwa, ale taką sympatię środowisk również polonijnych może stracić. No nie można Polonii amerykańskiej ruskimi agentami. To już by była przesada – dodawał.

– Jak tak dalej pójdzie to Sakiewicz któregoś dnia powie nam, że to Putin kazał kongresowi USA uchwalić tą ustawę a potem wziął Trumpa i powiedział mu: Trump nie leńcie się podpisujcie tą ustawę – kontynuował publicysta.

– Myślę, że nie ma granic absurdu by członkowie dobrej zmiany, a właściwie giermkowie tego rządu nie posunęli, ale to tylko dowodzi, że prawdziwości tego co zawsze mówiłem, że PIS ma taką troskę jak PO by z żadnej strony nie pojawiał się żadna konkurencja – podkreślił Michalkiewicz.

Źródło: YouTube: CEPowisle