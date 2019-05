Masakra. Motocyklista leżał na ulicy z oderwaną nogą – reakcja ludzi szokuje! [VIDEO]

Co tam się stało! Do bardzo groźnego wypadku doszło na ul. Jana Pawła II w Jarosławiu. Do sieci trafiło nagranie z monitoringu, na którym uchwycono moment zdarzenia. Widać na nim, jak motocykliście odpada noga! Na nagraniu widzimy jak obok poszkodowanego motocyklistę przejeżdża kilka samochodów. Nikt nie próbuje udzielić rannemu mężczyźnie pomocy!

Znieczulica społeczna nie zna granic! Na nagraniu widzimy rannego motocyklistę z oderwaną nogą, który w agonii leży na asfalcie i zwija się z bólu. Tuż obok omijają go samochody, a kierowca który przyjechał na pobliską stację zatankować auto, patrzy na cierpienie człowieka i odwraca się w drugą stronę.

Dopiero po pół minuty później do poszkodowanego dobiega mężczyzna, który udziela mu pierwszej pomocy. Wtedy podchodzą dopiero inni.

Jak doszło do wypadku? Jak podaje policja, 82-letni kierowca smarta, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 28-letniemu motocykliście. Wtedy miało dojść do tragedii. W celu uniknięcia zderzenia, kierujący jednośladem najechał na chodnik, a następnie na znak drogowy. Mężczyzna trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i uczestniczących pojazdów. Motocykl zabezpieczono na policyjnym parkingu. Kierowca Smarta miał być trzeźwy.

Samo zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu z monitoringu, które trafiło do sieci. Ale uwaga! Nagranie jest drastyczne.

Poniżej nagranie.

Źródło: wykop.pl/ policja.pl/ fakt.pl