Cenzura w TVP. Pracownik telewizji: „Dostałem polecenie służbowe, zakazujące mi zapraszania osób z Konfederacji” [VIDEO]

Jacek W. Bartyzel był gościem wRealu24, tam opowiedział jak doszło do skandalicznego wyrzucenia członków Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy ze studia TVP oraz, że w TVP obowiązuje zakaz zapraszania członków Konfederacji.

Jacek W. Bartyzel w studio wRealu24 opowiada, że miał dwa dni przed programem zadzwonić do kierownika produkcji i przypomnieć, że ma być w programie.

W pewnym momencie Bartyzel na wizji, odczytał jaka była korespondencja między nim a pracownikiem TVP. Było to 3 maja.

„Dobry wieczór, mnie jutro w „Studio Polska” nie będzie, tak jak mówiłem wyjeżdżam do Wrocławia na ten weekend, ale czy mam kogoś załatwić z Federacji czy Konfederacji?. Ja bardzo chętnie przyjdę za tydzień” – napisał w sms-ie.

„Niestety jest poważny problem z udziałem Konfederacji w programie” – odpisał pracownik TVP.

Wtedy Bartyzel napisał kolejnego sms-a z zapytaniem: „To znaczy jaki problem? Co się stało?”. Na tego sms-a już nie było odpowiedzi.

Przypomnijmy, że w tamtym programie żaden z przedstawicieli Konfederacji nie wziął udziału.

„Dzień przed sobotą po raz kolejny skontaktowałem się z pracownika TVP co z tym programem? Zadzwoniłem, nie odebrał, ale oddzwonił.

Oddzwonił i pytam: „Proszę Pana pisał Pan o poważnym problemie z udziałem Konfederacji, ale nie dopisał Pan o co chodzi? Co takiego się stało? Czy mam przyjść do studia jak zwykle?” – relacjonuje Bartyzel.

Odpowiedź ze strony pracownika TVP padła taka: „Wie Pan dostałem polecenie służbowe, zakazujące mi zapraszania jakichkolwiek osób wchodzących w skład Konfederacji. Nie ważne czy kandydatów czy nie wszystkich”.

Jak widzimy cenzura w TVP jak za PRL-u. Już nie tylko goście z Konfederacji nie są zapraszani do Telewizji, ale są z niej także usuwani siłowo.

Źródło: YouTube: wRealu24