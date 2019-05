HIT INTERNETU! Turcy molestowali kobietę w Krakowie. Polacy szybko się z nimi rozprawili [VIDEO]

To nagranie jest nowym hitem internetu. Jak czytamy na Twitterze do sytuacji doszło w Krakowie, gdzie grupa Turków miała molestować kobietę z Polski. Na wieść o tym zdarzeniu z odsieczą przybyli Polacy, którzy szybko rozprawili się z grupą niewyżytych przybyszów.

Do bójki doszło w jednej z restauracji w Krakowie. Głośno zachowujący się i agresywni Turcy zaczęli w pewnym momencie molestować jedną z kobiet z Polski. Do akcji wkroczyła grupa Polaków, która pokazała przybyszom, że takie zachowanie w naszym kraju nie pozostanie bezkarne.

To nagranie dopiero co pojawiło się w sieci, a już dziś robi furorę, szczególnie na zachodzie, gdzie przez poprawność polityczną takie zachowania (obrona kobiet – red.) stają się rzadkością.

– Polscy chuligani szturmują restaurację na #Krakowie i atakują tureckich muzułmanów za molestowanie miejscowej kobiety – pisze „Online Magazine” na ‚zapasowym’ koncie na Twitterze.

Internauci zwracają jednak uwagę, że nazwanie ich chuliganami jest niesprawiedliwe. – Nie chuligani, tylko słudzy sprawiedliwości – pisze jeden z nich.

🆘‼😷💥 #Poland: When Polish hooligans storm a restaurant in #Krakow and attack Turkish Muslims for molesting a local woman. by blocked @OnlineMagazin pic.twitter.com/YJXAa6Hnio

