Sumliński wprost! „Nie miejmy złudzeń. Żydzi z przedsiębiorstwa Holokaust powrócą”

Wojciech Sumliński pisarz i publicysta nie ma złudzeń, że „Żydzi z przedsiębiorstwa Holokaust powrócą”. Na swoim profilu na Facebooku pisze o niebezpieczeństwie ustawy 447. Dodaje, że trzeba się przygotować na walkę.

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Sumliński odnosi się do zapowiedzi wizyty izraelskiej delegacji w Warszawie i odwołaniu jej przez stronę polską. Rozmowy miały dotyczyć kwestii restytucji mienia.

„(…)Nie miejmy złudzeń: żydzi z przedsiębiorstwa Holokaust powrócą. Lepiej to przygotują, bardziej wyciszą – ale powrócą na pewno. Wojna hybrydowa, którą nam wywołali, dopiero się rozkręca i wszystko, co w niej najważniejsze, dopiero przed nami” – pisze Sumliński.

Jego zdaniem Polska zwycięży, bo „nie mamy gdzie się cofnąć i nie chodzi tu nawet o te 300 mld USD wziętych z kapelusza nienależnych roszczeń, lecz o coś znacznie ważniejszego”.

„Gdybyśmy zapłacili tym cwanym łgarzom choćby 1 dolara, naplulibyśmy na groby naszych Bohaterskich Przodków, bo oznaczałoby to, że przyznajemy, iż byli oni współwinnymi zbrodni nazistami – a nie byli! Dlatego jedyne, co powinniśmy mieć do powiedzenia żydom, to: non possumus!” – podkreśla Sumliński.

„Każdy polityk-absolutnie każdy!- który z automatu nie odrzuci realizacji żydowskich roszczeń, będzie w moich oczach zdrajcą. I jestem dziwnie pewien, że nie tylko w moich” – zakończył.

Źródło: Facebook: Wojciech Sumliński