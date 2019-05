Tulia nie wystąpi na Eurowizji? Apelują do dziewczyn o bojkot Izraela

Już dzisiaj w Tel Awiwie odbędzie się pierwszy półfinał w ramach międzynarodowego konkursu Eurowizji. Reprezentantem Polski jest zespół Tulia. Organizowanie imprezy przez Izrael dla wielu wzbudza wielkie kontrowersje, czego wyrazem jest list otwarty do polskiej reprezentacji by zbojkotowała konkurs.

Wybranie Izraela na organizatora Eurowizji 2019 wywołuje duże kontrowersje. Niektórzy nawet nawołują do bojkotu tegorocznego konkursu, ponieważ, jak argumentują, nie należy w żaden sposób wspierać Izraela prowadzącego działania zbrojne wobec Palestyńczyków.

W związku z tym napisano list otwarty do zespołu Tulia, gdzie różni artyści wprost piszą, że „Eurowizja 2019 będzie wydarzeniem propagandowym brutalnego rasistowskiego reżimu”. Z tego powodu pojawiła się prośba, by polskie reprezentantki przemyślały swój udział i „wycofały z niego przez szacunek dla palestyńskiego wezwania do kulturalnego bojkotu Izraela”.

„Czy wiecie, że daty koncertów strona izraelska ustaliła w celach propagandowych – żeby zbiegały się z oficjalną rocznicą utworzenia Państwa Izrael w 1948, która dla Palestyńczyków oznacza serię masakr oraz wypędzenia siedmiuset tysięcy z nich z ich ziemi, wiosek i miast? Palestyńskie rodziny w sąsiadujących krajach, do których uciekały – Jordanii, Libanie, Egipcie – wciąż trzymają klucze do rodzinnych domów ku pamięci tej zbrodni” – pytają autorzy listu.

„Palestyńczycy muszą się trzymać osobnych dróg, potrzebują trudnych do uzyskania pozwoleń, by udać się do szpitala w innym mieście, czy na wesele lub pogrzeb kogoś z rodziny. Ich miasta i wioski odgrodzone są od świata i siebie nawzajem murem lub – w przypadku Gazy – wojskową blokadą na ziemi, morzu i w powietrzu. Palestyńscy obywatele Izraela nie mają pełni praw politycznych i społecznych, a ci na Terytoriach Okupowanych są właściwie wyjęci spod ochrony normalnego prawa (podlegają samowoli izraelskich sądów wojskowych). Ich dzieci dostają większe wyroki za rzucanie kamieniami niż izraelscy żołnierze i osadnicy za zabijanie z zimną krwią tych dzieci czy dobijanie rannych na ulicy”.

„Jesteście głosem kultury i wrażliwości, oraz waszych fanów. Miejcie świadomość, że udział w tej imprezie oznacza symboliczne wsparcie dla reżimu apartheidu oraz brutalnej militarnej okupacji – już ponad pół wieku łamiącej notorycznie prawa palestyńskich kobiet, dzieci i mężczyzn” – zaznaczają podpisani pod listem.

Pod samym listem podpisali się m.in. aktorka Renata Dancewicz, dziennikarka Małgorzata Juszczak, rysownik Marek Raczkowski czy reżyser reżyser filmowy Marcin Bortkiewicz.

Finał konkursu Eurowizji odbędzie się w sobotę. W tegorocznej edycji udział bierze 41 państw. Reprezentująca Polskę zespół Tulia wystąpi z utworem „Fire of Love”.

Źródło: WP Teleshow