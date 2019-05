Zwolniono go za „rasistowski” żart o dziecku Meghan Markle i księcia Harryego. Teraz dostaje owacje na stojąco

Satyryk Danny Baker został zwolniony z BBC zaraz po tym jak opublikował na Twitterze dwuznaczny żart dotyczący Royal Baby. Jednogłośnie został okrzyknięty rasistą. Jakie musiało być jego zdziwienie gdy ludzie zaczęli bić mu brawo na stojąco

Kilka dni temu Baker opublikował na Twitterze zdjęcie pary opuszczającej szpital z małym szympansem, do grafiki dodał podpis przyrównujący małpkę do royal baby. Sam satyryk zarzeka się, że nie miał złych zamiarów.

Żart interpretowano jako ilustrację tego jak ludzie z całego świata postrzegają nowego członka rodziny królewskiej – jak zwierzątko w zoo, które wszyscy mogą sobie obejrzeć.

Z żartu wyciągnięto jednak surowe konsekwencje. Komik został natychmiast zwolniony, a policja wszczęła śledztwo w sprawie wpisu. Padło oskarżenie o propagowanie rasizmu.

Just got fired from @bbc5live.

For the record – it was red sauce. Always.

— Danny Baker (@prodnose) May 9, 2019