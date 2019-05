Michalkiewicz bez ogródek. „Być może trafne są podejrzenia posła Jakubiaka, że rząd prowadzi tajne negocjacje”

Stanisław Michalkiewicz w najnowszym nagraniu komentuje ostatnie wydarzenia związane z ustawą 447 i zdjęcie z porządku obrad Sejmu projektu ustawy antyroszczeniowej.

– Kto by pomyślał, że tak szybko wyjdzie szydło z worka. I to w takiej sekwencji trochę kłopotliwej. Bo jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają buńczuczne wypowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego i pana Brudzińskiego, mówione na wiecach, że oni ani guzika nie oddadzą – przypomniał Stanisław Michalkiewicz.

– Ale jak przychodzi do konkretów, to sprawy się zaraz komplikują. 15 maja miała wejść pod obrady Sejmu projekt ustawy przeciwkoroszczeniowej – jeśli tak ją można nazwać – złożonej do laski marszałkowskiej chyba trzy dni wcześniej przez klub Kukiz’15 – mówi Michalkiewicz.

– A tu pan marszałek Kuchciński zdjął ją z porządku dziennego. Podobno nawet bez uzasadnienia i podobno z widocznymi objawami paniki. Nic dziwnego, bo te wszystkie tromtadrackie deklaracje to tak były dla tych wyznawców Jarosława Kaczyńskiego, żeby trochę ich uspokoić – wyjaśnił publicysta.

– Ale teraz widzimy, że sprawa jest poważna i być może trafne są podejrzenia posła Jakubiaka, że rząd prowadzi tajne negocjacje – w tajemnicy przed opinią publiczną – podkreślił Stanisław Michalkiewicz.

Źródło: YouTube: TvASME