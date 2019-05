Kto robił ten ranking? Polacy wśród NAJBRZYDSZYCH narodów świata, w towarzystwie Rosjan, Brytyjczyków i Hindusów

Ten ranking to żart – tak skomentować możemy artykuł na portalu Mirror, według którego Polacy należą do najbrzydszych narodów świata. Wszystko to na podstawie serwisu skupiającego „ładnych ludzi” z grupy BeautifulPeople.

Co warto podkreślić „klub atrakcyjnych” jest zamkniętą grupą, do której dołączyć mogą wyłącznie osoby ocenione przez społeczność. Przyjęcie odbywa się poprzez głosowanie innych członków wspólnoty.

Czas trwania głosowania to 48 godzin, jeśli większość osób wypowie się negatywnie na temat atrakcyjności zgłaszanego, to jego wniosek zostaje automatycznie odrzucony bez możliwości zmiany decyzji.

Według informacji przedstawionych przez dziennikarzy portalu, członkowie wspomnianej powyżej grupy przedstawili statystyki według których Brytyjczycy, Rosjanie, Hindusi i właśnie Polacy są najczęściej odrzucani przez grono oceniające. Powodem są najczęściej zły stan zębów, nadmierne owłosienie oraz ogólne zaniedbanie wyglądu.

Na pocieszenie, według statystyk z 8,5 miliona odrzuconych wniosków, to nie Polacy stanową największą grupę. Prym w negatywnej statystyce wiodą Brytyjczycy, na drugim miejscu znajdują się zaś Hindusi. Polacy wraz Rosjanami zamykają podium. Jak można się domyślać statystyki są szczególnie zawyżane przez mężczyzn.

Źródło: MirrorOnline.co.uk / NCzas.com