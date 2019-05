Książki historyczne antysemickie?! Tak się zapętlili w „walce z faszyzmem”, że wykorzystują jego metody. Sprzedaż na allegro wstrzymana

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” złożyło donos na antykwariusza, który wystawił na aukcji allegro przedwojenną książkę ks. Trzeciaka. Oferta została usunięta za „treści propagujące ustrój faszystowski lub inny ustrój totalitarny” lub za „nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość”.

Skazywanie książek na niebyt to właśnie propagowanie faszyzmu, chociaż ten lewicowy w swojej proweniencji totalitaryzm, był tylko uczniem totalitaryzmu komunistycznego. Kiedy w Niemczech książki ideologicznie niewygodne palono, to abonenci sowieckiej encyklopedii dostawali erratę i sami musieli odpowiednie strony wycinać i wklejać w to miejsce słuszne na danym etapie treści. Byli bardziej wyrafinowani od samego początku, ale nieodpowiednie książki też masowo niszczyli.

Współcześnie mamy internet i okazuje się, że totalniacy w „walce z totalitaryzmem” i narzucaniu cenzury czują się dalej jak ryby w wodzie. Antykwariusz otrzymał informację o usunięciu oferty po donosie „Nigdy Więcej” i retorycznie pyta czy wykonywanie jego zawodu może być postrzegane jako antysemityzm?

LOL dnia Huraaa. Twoje oferty zostały zgłoszone przez stowarzyszenie Nigdy Więcej. Program światowej polityki żydowskiej Trzeciak z 1936 Wszystkie książki które oferuje traktuje jako źródła kultury i historii Czy ja jestem antysemitą? Tylko antykwariuszem pic.twitter.com/knimQaqRxS — Łukasz Tomicki (@lukasztomicki) May 17, 2019

„Program światowej polityki żydowskiej” ks. Stanisława Trzeciaka był wydany w 1936 roku, jeszcze przed wojną i bez współczesnego pryzmatu holocaustowych ocen. Niezależnie od oceny postawy autora w okresie międzywojennym, książka ma walor historyczny, a ks. Trzeciak był naukowcem (studia teologiczne na Uniwersytecie we Fryburgu oraz w Wiedniu, Rzymie, Krakowie i Jerozolimie).

Antykwariusz słusznie zauważa: „Wszystkie książki które oferuje traktuje jako źródła kultury. Są naukowcy którzy zajmują się promieniami kosmicznymi i tacy którzy badają antysemityzm polski międzywojennej. Dla tych i tamtych pozyskuje źródła. Co mam chować książki nieprawomyślne?”