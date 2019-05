PiS właśnie wprowadził absurdalne zmiany! Ziemkiewicz ostro: „Noż k***a mać! Konfederacja coraz bliżej”

Jak podaje „Konkret 24” w czwartek Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego, w ramach której zaostrzony został artykuł 212 ograniczający wolność słowa. Jeszcze w lutym mówiono o jego zniesieniu, tymczasem pod przykrywką pseudoafery z pedofilią w Kościele, przepisy zostały zaostrzone.

Ostatnim głośnym przypadkiem zastosowania słynnego art. 212 była sprawa Wojciecha Biedronia – dziennikarza portalu wPolityce.pl, który w lutym usłyszał wyrok. Wówczas minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro deklarował gotowość do zniesienia absurdalnego przepisu.

– Deklaruję gotowość spotkania z przedstawicielami różnych redakcji, żebyśmy to przedyskutowali. Nie wykluczam, że jeżeli nasza wspólna rozmowa doprowadzi nas do wniosku, że rzeczą właściwszą z punktu widzenia ochrony wolności słowa jest odejście od takich rozwiązań, to będę gotów przygotować rozwiązanie, które wprowadza dekryminalizację w tym zakresie – mówił w lutym Ziobro.

O czym mówi artykuł 212? – „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności” – w przypadku użycia do tego środków masowego przekazu przewidziano nawet karę więzienia.

Tymczasem przepis nie zostanie ani zmieniony, ani usunięty, ale zaostrzony. – Gdy zmiana wejdzie w życie, do akcji będzie mogła z urzędu wejść policja i prokuratura – nawet bez woli osoby, której dobra naruszono – informuje Konkret 24.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Rafał Ziemkiewicz, który udostępnił dalej tweet Marcina Dobskiego z daną informacją. – Noż k***a mać! @KONFEDERACJA_ coraz bliżej – napisał Ziemkiewicz. A komentujący zwracają uwagę, że może to oznaczać wprowadzenie legalnej cenzury.