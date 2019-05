Berkowicz zakpił z kandydatki PiS! Podczas wystąpienia trzymał nad jej głową jarmułkę [VIDEO]

Podczas sobotniej debaty przedwyborczej w Kielcach Konrad Berkowicz z Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy zakpił z wiceminister sportu i turystyki, Anny Krupki. Gdy kandydatka PiS do Parlamentu Europejskiego przemawiała do zebranych mieszkańców, Berkowicz trzymał nad jej głową jarmułkę.

W sobotniej debacie publicznej do Parlamentu Europejskiego wzięli udział m.in. kandydaci PiS, Koalicji Europejskiej, Lewicy Razem, Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, Kukiz’15 oraz Wiosny.

Wraz z Berkowiczem udział w debacie wziął Dawid Lewicki z Konfederacji. – Obecnie w Polsce są dwa liczące się ugrupowania – to obóz niemiecki, reprezentowany przez Platformę, obecnie Koalicję Europejską i obóz amerykańsko-żydowski, reprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość. My idziemy upomnieć się o polskie sprawy – powiedział Lewicki.

Kandydat Konfederacji z okręgu Świętokrzyskiego wspomniał także o ustawie 447. Dokument nazwał „bękartem PO-PiS-u”. Następnie wyjął jarmułkę i powiedział, że jest ona symbolem „pisowskiej” władzy.

– Klękają przed Żydami i chcą sprzedać Polskę za 300 mld dolarów. Konfederacja mówi stanowcze „nie” roszczeniom żydowskim – powiedział. Dodał, że chciał wręczyć ją awizowanemu na debacie posłowi PiS Dominikowi Tarczyńskiemu. Ten jednak w ostatniej chwili zrezygnował z udziału.

Wobec tego Lewicki próbował przekazać jarmułkę wiceminister sportu i turystyki Annie Krupce. Ta odrzuciła jarmułkę w kierunku sali. Podczas, gdy naszedł czas na wypowiedź Krupki, za plecami kandydatki PiS stanął Berkowicz i trzymał nad jej głową jarmułkę.

Kielce, wczoraj. Konrad Berkowicz z Konfederacji, a pani z Prawa i Sprawiedliwości. Przyszli koalicjanci. 😂😀 Mówiłem, że koalicja to wrzutka PiSu, żeby suweren uwierzyl w koalicje i glosowal na PiS. pic.twitter.com/X3FFAQch4O — Ken (@KenLewak) May 19, 2019

Można polemizować, czy podczas poważnej z założenia debaty, takie happeningi powinny mieć miejsce. Berkowicz uważa, że to jedyna droga, by przebić się do mediów głównego nurtu.

– Lokalne media mają obowiązek zaprosić nas kilka razy. Problem polega na tym, że słucha ich co najwyżej kilka procent lokalnych wyborców. Musimy przebijać się do mediów wyrazistymi, „szokującymi” gestami – bo inaczej naszych argumentów nikt nie usłyszy – twierdzi.

Berkowicz przypomniał także, publikując zdjęcia, że politycy PiS wielokrotnie nosili jarmułki. – Niesamowite! Czołowi politycy PiS-u, w tym premier Morawiecki, nie raz pokazywali się publicznie w Jarmułce. PiS nie uważa więc tego jako nic zdrożnego.

– Pisanie o „skandalu” to przyklaskiwanie totalniackiej zasadzie: „o Żydach można mówić dobrze, albo wcale”. Niektórzy próbują wciskać, że to akt antysemityzmu – tymczasem jeśli coś jest aktem antysemityzmu, to co najwyżej traktowanie jarmułki jako coś obraźliwego… – słusznie zauważa Berkowicz.