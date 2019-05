„Skandal” w teledysku MIG. Czy gwiazdy disco-polo to rasiści? Zobacz, co zrobili Murzynom [VIDEO]

Popularna grupa disco-polo MIG po długiej przerwie wypuściła swój najnowszy teledysk do piosenki „Nie ma raju”. Najnowszy utwór grupy MIG w ciągu zaledwie 3 tygodni zanotował 1,6 miliona wyświetleń. Jedna rzecz w tym utworze może być jednak „niepokojąca”.

Grupa MIG to jeden z najpopularniejszych zespołów disco-polo w Polsce, a każdy z ich utworów cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej piosenki, do której nagrano teledysk „Nie ma raju”.

Początek teledysku mógłby wskazywać na to, że zachwalany będzie tu multikulturalizm. Widzimy wiele młodych osób, które bawią się w rytm muzyki, tworzą się także dwie „mieszane pary”, w jednej z nich chłopak jest biały, a kobieta jest Murzynką, w drugiej parze na odwrót.

W pewnym momencie dochodzi jednak do mega „skandalu”. Okazuje się, że głównymi bohaterami teledysku zostają biali, którzy porzucają swych partnerów i łączą się w taką jakąś standardową parę. Co więcej kobieta odpycha nawet Murzyna, warto się zastanowić, czy to już nie akt agresji rasowej.

My tu sobie śmieszkujemy, ale na zachodzie taki teledysk z pewnością by już nie przeszedł i musiałby skończyć się prawdziwym skandalem. Nie jest wykluczone, że ktoś z radykalnej lewicy w Polsce również potraktuje ten artykuł poważnie i ogłosi skandal.