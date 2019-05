Pierwszy taki wyrok. Zapłacił za seks, a został skazany za gwałt

Do bezprecedensowego wyroku doszło w Szwecji. Tamtejszy sąd uznał, że 69-letni mężczyzna, który zapłacił za usługę seksualną, jest sprawcą gwałtu poprzez zaniedbanie. Oparto się na nowym prawie o dobrowolności seksu.

Zdaniem sądu, mężczyzna zdawał sobie sprawę, że kobieta jest ofiarą handlu ludźmi i nie świadczy usługi dobrowolnie. Głównym dowodem w sprawie jest komentarz zamieszczony przez 69-latka na stronie internetowej Escort, portalu publikującego seks anonse. „Podejrzany przypadek traffickingu” – napisał.

Mieszkaniec Sztokholmu uniknął surowej kary za przestępstwo z premedytacją, ale zebrane dowody wystarczyły, by skazać go za gwałt poprzez zaniedbanie. To nowa kategoria przestępstwa seksualnego w Szwecji. Została sformułowana w prawie zwanym „zgodą na seks” 1 lipca 2018 roku.

To pierwszy taki wyrok w Szwecji. 69-latek, pomimo że faktycznie zapłacił za seks, ale według sadu wiedział, że kobieta nie wykonuje usługi dobrowolnie, na mocy obowiązującego prawa został skazany na rok pozbawienia wolności.

Powódka w sprawie to Rumunka, którą do Szwecji sprowadzili dwaj rodacy. Pod pretekstem wielkiej miłości i świetlanej przyszłości, kobieta wyjechała z „ukochanym” do Skandynawii, a tam została zmuszona do uprawiania prostytucji.

Proceder odbywał się w wynajętych w tym celu mieszkaniach w Sztokholmie i w Uppsali. W ciągu trzech tygodni mężczyźni mieli zarobić jako stręczyciele około 170 tysięcy szwedzkich koron (14, 9 tys. euro). Jeden z oskarżonych został skazany na trzy lata i cztery miesiące pozbawienia wolności, drugi na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia.

Dodatkowo, zarówno stręczyciele, jak i 69-latek muszą zapłacić ofierze odszkodowanie. Po odbyciu kary stręczyciele mają być deportowani ze Szwecji.

Źródło: rp.pl