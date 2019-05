Żydowski hejt na Morawieckiego! Tych słów nigdy mu nie wybaczą. „Wypłacanie przez Polskę roszczeń byłoby pośmiertnym zwycięstwem Hitlera”

Światowy Kongres Żydów potępił słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że jeśli Polska miałaby wypłacić żydowskie roszczenia, Hitler odniósłby pośmiertne zwycięstwo. Portal timesofisrael.com wypomniał przy okazji polski „antysemityzm wyssany z mlekiem matki”.

– Jeżeli ktoś mówi, że Polska ma komukolwiek wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, to mówimy: nie ma naszej zgody na to. Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak długo będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Bo gdyby kiedykolwiek do tego doszło szanowni państwo, do tej strasznej niesprawiedliwości, gdyby zostałby zamieniony kat i ofiara, urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera i dlatego nigdy na to nie pozwolimy – mówił podczas regionalnej konwencji PiS w Łodzi premier Mateusz Morawiecki.

Premier nawiązał w ten sposób do amerykańskiej ustawy 447 oraz roszczeń żydowskich ws. mienia bezspadkowego.

„Ta niechęć uznania, że ofiary Holokaustu i ich spadkobiercy są uprawnieni do odrobiny materialnej sprawiedliwości jest wystarczająco niefortunna” – stwierdził prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder.

W swoim oświadczeniu dodał, że jeśli rzeczywiście twierdzenie szefa polskiego rządu brzmiało w ten sposób, „że zapewnienie restytucji Żydom za ich skradzioną własność byłoby «pośmiertnym zwycięstwem Hitlera» jest skrajnie niepokojące”.

Portal timesofisrael.com podkreślił, że amerykańska ustawa 447 „wymaga od Departamentu Stanu składania Kongresowi sprawozdań z postępów krajów, w tym Polski, w odniesieniu do restytucji żydowskiego majątku zagrabionego podczas II wojny światowej i jej następstw”.

Następnie portal wyraził swoje obawy dotyczące „antysemityzmu w Polsce”, wymieniając jako przykłady nowelizację ustawy o IPN, „która czyniła nielegalnym oskarżanie narodu lub państwa polskiego o współudział w nazistowskich niemieckich zbrodniach wojennych”.

„Ten ruch wywołał oburzenie Izraela, który uznał to za próbę zakazania zeznań na temat polskich zbrodni przeciwko Żydom. W odpowiedzi Warszawa zmieniła ustawę, aby usunąć możliwość nałożenia grzywny lub kary więzienia” – przypomniał timesofisrael.com.

Portal przytoczył również słowa izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, o tym, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

„Na początku tego miesiąca Polska odstąpiła od wizyty urzędników izraelskich w sprawie zamiaru podniesienia kwestii restytucji” – dodano.

