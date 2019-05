Bezczelni Niemcy straszą nas wojną. Co jeszcze wymyślą, byle tylko nie zapłacić?

Po Polsce i Grecji, kolejne kraje zaczynają upominać się o należne im reparacje wojenne. Niemcy, którzy wciąż nie wypłacili odpowiednich odszkodowań ofiarom II Wojny Światowej, wymyślają coraz to bardziej bezsensowne wymówki.

Niemcy robią co mogą, aby tylko nie zapłacić ofiarom, wywołanej przez nich wojny. Redaktorzy z „Die Welt”, postanowili ostrzec kraje wysuwające roszczenia przed „dramatycznymi” skutkami takowych odszkodowań, włącznie z rozpadem Unii Europejskiej.

Sven Felix Kellerhoff z niemieckiego „Die Welt” jest przerażony wzrastającą liczbą krajów domagających się od Niemiec reparacji wojennych. Po Grecji i Polsce takie roszczenia zgłosiły Kraje Bałtyckie. Publicysta nie próbuje zrzucić z Niemców odpowiedzialności za zbrodnie. „Kto wyrządził szkodę, musi ją naprawić” – napisał.

Nie chce jednak, aby Niemcy wypłacali odszkodowania, uważa że Polacy domagają się nierealnych sum, a finalnie odszkodowania wyrządzą nam więcej złego niż dobrego. Redaktor „Die Welt” boi się również, że gdy w Niemczech zmieni się władza, to bardziej wrażliwy moralnie rząd może ulec presji Polaków.

Publicysta wśród negatywnych skutków reparacji, dostrzega również groźbę nowej wojny.

Napisał, iż w 1871 roku od pokonanej Francji, reparacji wojennych zażądał kanclerz Otto von Bismarck. Paryż musiał zapłacić w ciągu kilku lat pięć miliardów franków w złocie. Kontrybucja pogłębiła odwieczną wrogość między obu krajami i doprowadziła do kolejnej wojny w 1914 roku.

Po I Wojnie Światowej to z kolei Niemcy musiały płacić, i doprowadziło to do kolejnej wojny. Czy to nie brzmi jak zawoalowana groźba?

Jeśli nie wojna, to przynajmniej rozpad UE

„Miejmy nadzieję, że w Europie nie dojdzie do nowej wojny, i że nawet aktualne roszczenia Polski i Grecji tego nie zmienią. Z pewnością jednak euro i Unia Europejska rozpadłyby się, gdyby oba te kraje blokowały pracę Brukseli, dopóki Niemcy nie uznają rzekomych zobowiązań reparacyjnych” – pisze niemiecki redaktor. Cóż Niemcy gimnastykują się intelektualnie jak mogą byle tylko nie zapłacić za krzywdy wyrządzone innym narodom.

Źródło: Die Welt