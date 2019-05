Żydzi kłamią w sprawie ekshumacji w Jedwabnem! Oto niepodważalny dowód. Sami się zdradzili

Ofiary mordu w Jedwabnem nie mogą być ekshumowane ponieważ zakazuje tego religia – tak brzmi oficjalny przekaz Żydów, blokujących możliwości prac na terenie ogromnej zbrodni, w której oskarżani są Polscy mieszkańcy wsi. Przystał na to ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński, czym dał środowiskom żydowskim oręż do walki z Polską. Jak się okazuje, „zakaz” działa tylko w Polsce, zupełnie inaczej jest w Izraelu.

Najlepiej świadczy o tym artykuł, który pojawił się w internetowym wydaniu The Jerusalem Post, czytamy w nim o kościach odnalezionych w żydowskiej jaskini grobowej w pobliżu Jerycha.

Oczywiście, jak można się domyślać, Instytut Archeologii Uniwersytetu Zinmana w Hajfie i zespół pod przewodnictwem prof. Rachela Hachlili bez problemu otrzymał możliwość pełnego zbadania szczątków ofiar i późniejszego, ponownego pochówku.

Dziennikarze piszący artykuł przedstawili bardzo szczegółowe informacje na temat szczątków, które zostały odnalezione, co ewidentnie wskazuje, że zespół archeologów działał długo i bardzo dokładnie.

Z artykułu dowiadujemy się, że zwłoki Żydów sprzed 2000 lat zostały ponownie pochowane w grobowcu w Kfar Adumim w obecności rabinów. Świadczy to o tym, że można dokonywać ponownego pochówku, co kompletnie obala tezę przedstawianą przez „ekspertów” blokujących prawo do ekshumacji w Jedwabnem.

Kości zostały przydzielone do pochówku w Kfar Adumim za zgodą Ministerstwa Spraw Religijnych i Rady Regionalnej Binyamina. Ponowny pochówek odbył się przy udziale mieszkańców, rabinów, wyższych urzędników państwowych oraz innych osób publicznych – czytamy w artykule.

Źródło: JPost.com / NCzas.com