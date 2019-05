Brak Murzynów w amerykańskich siłach powietrznych hamuje innowacyjność. Tak twierdzi lewica. Teraz będą zmuszać ciemnoskórych do wstępowania do Air Force

Lewica nie może przeżyć tego, że różni ludzie wybierają sobie różne zawody. Teraz amerykańskie media zauważyły, że w Air Force jest zbyt mało osób ciemnoskórych, co według nich obniża innowacyjność w tych służbach. Czy lewicowi działacze będą siłowo przymuszać czarnych do wstępowania do Sił Powietrznych?

Portal „American Renaissance” donosi, iż odsetek czarnych pilotów od dwudziestu lat ciągle spada i obecnie stanowią oni mniej niż 2 procent wszystkich żołnierzy służących w Air Force.

Normalny człowiek, pomyślałby by po takiej informacji, że skoro USA są wolnym krajem, to zapewne czarni zwyczajnie nie chcą wstępować do Air Force. Człowiek odchylony na lewo, widzi w tej informacji coś zupełnie innego, a mianowicie – rasizm.

Tak. Za to, że czarni nie zgłaszają się do służby w Siłach Powietrznych odpowiadają ci źli, rasistowscy, biali mężczyźni.

Portal skarży się, że tylko jeden czarny pilot leciał tajnym samolotem szpiegowskim SR-71 Blackbird, że jedyny czarny członek Navy Blue zrezygnował z pracy (nie zapytali go oczywiście dlaczego, z góry założyli że to przez rasizm).

Paranoja się pogłębia, w 2016 roku, generał Sił Powietrznych atakował własnych oficerów, skarżąc się w „Army Times”, że kadra jest „zbyt biała”.

Czy rzeczywiście czarnym utrudnia się wstęp do Air Force? Fakty mówią coś zupełnie innego, już od 2008 roku promuje się czarnoskórych żołnierzy i są oni faworyzowani na drodze do awansu.

Może więc lewica zacznie zmuszać ciemnoskórych do wstępowania do Służb Powietrznych? W imię ich wolności będą przymuszani i zaganiani do szkół oficerskich?

