Rosjanie chcieli szkolić amerykańskich Murzynów w Afryce na lewicowych opozycjonistów. W grę wchodziło nawet stworzenie nowego państwa

NBC donosi, że Rosjanie planowali podsycanie konfliktów rasowych w USA. Wykorzystać do tego chcieli amerykańskich Murzynów.

Środowiska opozycyjne wobec Donalda Trumpa, chcą połączyć Rosję z próbą ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r.

Choć wcześniejsze ustalenia biegłych w sprawie, wykluczają bezpośrednie kontakty obecnego prezydenta USA z Rosjanami, to media amerykańskie zdobyły materiały z których wynika, iż próby przeprowadzenia jakichś manipulacji, wykorzystujących fakt wygranej Trumpa, faktycznie miały miejsce.

We wtorek stacja NBC News ujawniła, że Rosjanie jeszcze w zeszłym roku omawiali plany podsycania niepokojów, a nawet wzniecania przemocy na tle rasowym w tym kraju – pomóc mieli im w tym amerykańscy Murzyni.

Dokumenty przekazane NBC News przez Dossier Center czyli projekt śledczy mający siedzibę w Londynie, i finansowany przez rosyjskiego opozycjonistę Michała Chodorkowskiego, to zapis dyskusji toczonych w otoczeniu Jewgienija Prigożyna, oligarchy będącego jedną kluczowych postaci w raporcie Roberta Muellera nt. ingerencji w wybory 2016 r.

Z dokumentów wynika, iż Rosjanie mają mieć wpływ na to, oraz cieszyć się z wyników, że wybór Donalda Trumpa „pogłębił podziały w amerykańskim społeczeństwie”. Rosjanie mają uważać, że jeśli odpowiednio zmanipuluje się amerykańskie społeczeństwo to podzieleni Amerykanie sami „podkopią integralność terytorialną kraju, a także jego potencjał militarny i gospodarczy”.

Amerykańscy Murzyni szkoleni przez Rosjan w Afryce na lewicowych opozycjonistów

W dokumentach pojawiają się takie nieprawdopodobne pomysły Rosjan jak rekrutowanie Afroamerykanów, aby ich wysłać do obozów szkoleniowych w Afryce, a następnie z powrotem do USA, gdzie mieliby wzniecać przemoc i dążyć do powołania afroamerykańskiego państwa na południu USA.

Jak widać w opinii Rosji, najłatwiej w USA jest manipulować społecznością murzyńską.

Na zawodowych lewicowych opozycjonistów Rosjanie mieli chcieć wybierać przede wszystkim czarnych z niskimi dochodami i więzienną przeszłością, którzy „mają doświadczenie w zorganizowanych grupach przestępczych” lub członków radykalnych grup zrzeszających murzyńskich rasowych ekstremistów.

Amerykanie obawiają się ataków ze strony Rosji i Chin

Pod koniec stycznia amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegały, że Rosja, a także Chiny zapewne będą próbowały ingerować w przebieg wyborów prezydenckich w 2020 r.

Nie wiadomo jednak, na ile są to sprawdzone informacje, a na ile jest próba wojowanie przez Donalda Trumpa tą samą bronią, której w kampanii używali Hillary Clinton i Barack Obama.

Dokumenty mogły zostać spreparowane

Istnieje podejrzenie, że część ujawnionych przez NBC dokumentów, została spreparowana przez Dżejchuna Asłanowa, jedną z czołowych postaci w firmie Internet Research Agency czyli słynnej petersburskiej „fabryce trolli”.

Wymyślony w tym miejscu plan, miał zostać wysłany do Michała Potiepkina (rosyjskiego biznesmena), który następnie udostępnił go dalszym osobom.

Rosyjskim trollom miało zależeć na pogłębieniu podziałów rasowych w amerykańskim społeczeństwie, i buntowaniu murzyńskich obywateli.

Póki co, ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wypowiedzieli się oficjalnie na temat tych rewelacji.

Źródło: NBC News, Deon.pl