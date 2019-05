Czy Polskę czeka kolejna fala imigrantów? Coraz więcej Białorusinów przyjeżdża nad Wisłę

Przyzwyczailiśmy się do widoku Ukraińców na naszych ulicach. Imigranci zza wschodniej granicy pracują w wielu zawodach, w których brakuje rąk do pracy. Okazuje się jednak, że coraz częściej zatrudnienia w Polsce poszukują również Białorusini.

Białorusini stanowią coraz liczniejszą grupę obcokrajowców w Polsce. Jak podają statystyki, na początku roku ponad 20 tys. z nich posiadało zezwolenie na pobyt, co też najczęściej łączy się z pozwoleniem na pracę. Szacuje się jednak, że faktycznie jest ich nad Wisłą nawet dwukrotnie więcej.

Jest ich mimo wszystko zdecydowanie mniej niż Ukraińców, co wynika z ograniczeń wizowych. Co więcej, Białorusini nie podejmują się każdej oferowanej im pracy, chętnie zaś poszukują zatrudnienia np. w przemyśle, budownictwie, a nawet centrach usług biznesowych co wynika generalnie z tego, że nad Wisłę przyjeżdżają generalnie lepiej wykształceni obywatele tego kraju.

Eksperci zajmujący się rynkiem pracy prognozują, że Białorusini nie zastąpią Ukraińców, będą jednak uzupełnieniem niedoboru pracowników w Polsce, szczególnie w nieco bardziej wymagających branżach.

Jak zatem widać, rząd nie reaguje na zwiększający się napływ imigrantów. Co więcej, podejmuje działania, aby przyjeżdżało ich jeszcze więcej, ostatnio np. z Dalekiego Wschodu.

Źródło: mondaynews.pl