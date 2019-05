Duchowny radzi Rosjankom: „W 2050 Rosjan już nie będzie, poszukajcie męża w Chinach lub Afryce. Bez wysiłku nie wyłowisz rybki z rzeki!”

Przewodniczący komisji prawosławnego Patriarchatu Moskwy i Wszechrusi do spraw rodziny, ochrony macierzyństwa i dzieciństwa, protoriej Dmitrij Smirnow zaskoczył słuchaczy radia „Radioneż”, którego był gościem, radząc samotnym Rosjankom aby poszukały mężów w Chinach lub Afryce.

Duchowny Dmitrij Smirnow miał wiele rad dla niezamężnych rosyjskich kobiet, jest w końcu przewodniczącym komisji prawosławnego Patriarchatu Moskwy i Wszechrusi do spraw rodziny, ochrony macierzyństwa i dzieciństwa. Jedna porada na pewno zszokowała słuchaczki zgromadzone przed radioodbiornikami.

Niezamężne kobiety powinny według niego wyjechać z Rosji, wszak „ziemia jest okrągła”, a w Chinach czy Afryce jest wciąż „bardzo dużo młodych, nieżonatych mężczyzn”. Według jego świętobliwości Rosjanki powinny bardziej przykładać się do znalezienie odpowiedniego partnera, duchowny wezwał rosyjskie kobiety do większej aktywności, ruchu i odwołał się do starych ludowych przysłów „Bez wysiłku nie wyłowisz rybki z rzeki” i „Pod leżący kamień woda nie wpłynie”.

Smirnow słynie z ekscentrycznych wypowiedzi, jakiś czas temu przekonywał opinię publiczną, że Rosjanie wymrą do roku 2050. Póki co nie odnotowano wzmożonej emigracji Rosjanek na wschód i południe.

Źródło: Kresy24