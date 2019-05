Zabraknie policjantów żeby to sprawdzić? Aż 150 tysięcy zgłoszeń na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. „To dane tylko z Małopolski”

150 tys. zgłoszeń nanieśli mieszkańcy Małopolski na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, której celem jest poprawa bezpieczeństwa obywateli. Wśród wskazywanych spraw są m.in. nieprawidłowe parkowanie i przekraczanie prędkości.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu ich zamieszkania.

Aplikacja ta pozwala w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób przekazać policji informacje o zagrożeniach w wybranych kategoriach, które w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie małopolskiej policji. Na jej stronie znajduje się film instruktażowy o korzystaniu z mapy.

Dotychczas mieszkańcy Małopolski nanieśli na KMZB 150 tys. zgłoszeń. Jak podała policja, świadczy to o tym, „jak ważne dla społeczeństwa jest to, co dzieje się wokół nas, i nie należy pozostawać obojętnym na łamanie prawa oraz naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Najczęściej wskazywane problemy należą do kategorii: nieprawidłowe parkowanie (prawie połowa wszystkich zgłoszeń – 73 tys.), przekraczanie dozwolonej prędkości (około 29 tys.) oraz picie alkoholu w niedozwolonych miejscach (15 tys.).

W kategorii zjawisk i zagrożeń, które można zgłaszać, są akty wandalizmu, bezdomność, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie i przejście przez tory w niestrzeżonych miejscach. Na liście znalazły się także m.in. niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo, niestrzeżony przejazd kolejowy, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych.

Jak wyjaśniła policja, wskazane na mapie zagrożenia podlegają weryfikacji. Funkcjonariusze patrolują i sprawdzają wskazane miejsca, a następnie podejmują działania mające na celu wyeliminowanie tych zjawisk.

