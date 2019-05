Żydzi znów atakują Polaków: „Musicie zwrócić skradzioną własność”. Prawo i Sprawiedliwość nie reaguje

Daniel Shatz z amerykańskiego Newsweeka popełnił artykuł, w którym atakuje Polaków, jak zwykle zakłamując przy tym fakty historyczne. „Polska musi poradzić sobie ze swoją przeszłością i zwrócić skradzioną własność” – wypluwa z siebie amerykański pismak. Póki co polska partia (nie)rządząca w żaden sposób nie zareagowała.

11 maja tysiące polskich patriotów maszerowało przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie, protestując przeciwko ustawie 447 przyjętej jednogłośnie przez Senat USA w zeszłym roku. Musiało to żywo przerazić żydowskich publicystów, którym najwidoczniej się wydawało, że Polacy bez żadnego sprzeciwu zgodzą się na nieuprawnione żydowskie roszczenia.

Na szczęście sprawa była bardzo długo grillowana przez środowiska takie jak Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, i póki co PiS, znany z uległości wobec Waszyngtonu i Izraela, nie zdążył nas jeszcze okraść.

Shatz rozpisuje się o marszu, co rusz przeinaczając fakty historyczne lub zwyczajnie kłamiąc.

„Jeden z mężczyzn nosił koszulkę z napisem: „Nie przeproszę za Jedwabne” – masakrę Żydów przeprowadzoną przez ich polskich sąsiadów w 1941 r. Pod okupacją niemiecką” – napisał Shatz.

To jawna manipulacja faktami ponieważ wszystko wskazuje na to, że to wcale nie Polacy, a Niemcy byli odpowiedzialni za maskarę, a i liczba ofiar podawana przez Żydów jest zawyżana. No i to nie kto inny, ale właśnie Żydzi blokują ekshumację ofiar, która mogłaby ukazać prawdę.

„Protest odbył się przy dramatycznym wzroście mowy nienawiści w Polsce. Socjolog Rafał Pankowski, który kieruje wiodącą w kraju organizacją antyrasistowską, sklasyfikował marsz jako „prawdopodobnie największą jawnie antyżydowską demonstrację uliczną w Europie w ostatnich latach”” – dalej rozpisuje się Shatz.

Cóż, czy powoływanie się w niby poważnym artykule, na takie autorytety jak Pankowski wymaga jakiegoś specjalnego komentarza? Jeśli w Polsce odnotowuje się wzrost mowy nienawiści, to tylko przez żydowskie ataki na Polaków. W dyplomacji to się nazywa „działaniami symetrycznymi”, choć niestety polski rząd nie zna takiego pojęcia.

„Szacuje się, że w Polsce jest ponad 170 000 prywatnych nieruchomości, bezprawnie przejętych od żydowskich ofiar terroru Holokaustu i upaństwowionych przez polski rząd komunistyczny. ” – wypisuje dalej radaktorzyna z Newsweeka. Jeśli ktoś z naszych rządzących byłby łaskaw przypomnieć stronie izraelskiej ilu Żydów było w polskim komunistycznym aparacie władzy, to mogliby oni zrozumieć, że idąc tym tropem odszkodowań powinni wymagać od swoich własnych obywateli.

„Polska była jedną z głównych ofiar hitlerowskich Niemiec: 6 milionów jej obywateli – w tym połowa Żydów – zostało zamordowanych przez Niemców. Podczas gdy większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej przyjęła ustawodawstwo przewidujące zwrot lub rekompensatę za skonfiskowane mienie, każdy rząd niepodległej Polski po 1989 r. – jak stwierdził były minister spraw zagranicznych kraju Władysław Bartoszewski – omawiał zwrot mienia, ale brakowało mu determinacji do podjęcia tych wysiłków legislacyjnych” – tu następuje już prawdziwe, opisane przez Orwella w „1984”, dwujmyślenie.

Shatz przyznaje, że Polska była ofiarą i to Niemcy zabijali Żydów (brawo! W końcu dotarło!), a następnie dziwi się, że Polacy nie chcą płacić za niemieckie zbrodnie. Cóż, pan Shatz ma wyraźnie wyprany mózg przez amerykańską i izraelską propagandę.

Redaktor Newsweeka w ogóle nie zastanawia się nad tematem mienia bezspadkowego podnoszonego przez Żydów. A to jest największy problem. W każdym cywilizowanym kraju mienie osoby, która nie pozostawiła spadkobierców przechodzi na skarb państwa. Żydzi wymyślili sobie inne, rasistowskie kryterium – mienie Żydów należy się Żydom. I do stworzenia podstaw prawnych pod taki rabunek chcą zmusić polski rząd amerykańscy i izraelscy Żydzi.

Podsumowując: Żydzi po raz kolejny manipulują opinią publiczną, tak aby stworzyć atmosferę, w której międzynarodowa scena polityczna będzie chciała przymusić Polaków do zapłacenia za niepopełnione przez nich zbrodnie. Najgorsza w tym wszystkim jest bierna postawa polskiego rządu, przez którą cała ta historia może się dla nas rzeczywiście źle skończyć.

Artykuł dalej podała na Twitterze „World Jewish Restitution Organization”, co dobitniej pokazuje, że nie wynikł on z żadnej potrzeby twórczej autora, a jest po prostu częścią wojny propagandowej prowadzonej przez środowiska żydowskie, które są żywo zainteresowane ograbieniem Polaków.

Źródło: Newsweek, Twitter