PILNE! Jonny Daniels grozi pozwem Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy i nazywa ich rasistami

– Polski rząd okłamał Polaków i jednak spotkał się z delegacją rządu Izraela w siedzibie ABW? – pyta Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Jonnego Danielsa podpisano pytaniem „reprezentant rządu Izraela?”..

Pewien były prezydent mówił, żeby nawet nie myśleć, iż mógł być agentem. Zdaje się, że w przypadku przyjaciół Prawa i Sprawiedliwości nie można nawet pytać o ich rolę, która nie jest jasna, w polskim życiu publicznym.

Jonny Daniels, który nie wiadomo z jakiej racji spotykał się z przedstawicielami polskiego rządu, grozi pozwaniem Konfederacji za to, że ta umieściła go na grafice. Grafika dotyczyła interpelacji złożonej ws. rozmów dotyczących roszczeń żydowskich.

– Więcej kłamstw od rasistów. Będę pozywał Konfederację za sugerowanie, że byłem częścią jakiegoś dziwnego spisku – napisał na Twitterze Daniels.

More lies from racists, I will be suing Konfederacja for implying that I was a part of some strange conspiracy.

“Hate is never right and love is never wrong” – Holocaust Survivor Mr. Roman Kent pic.twitter.com/yU7F8g5sX2

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) May 24, 2019