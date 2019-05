PiS ukrywa prawdę przed Polakami. Rząd potajemnie spotkał się z izraelską delegacją. „W spotkaniu uczestniczył Jonny Daniels.” Konfederacja składa interpelację w tej sprawie [VIDEO]

Podczas konferencji prasowej przedstawicieli Konfederacji Korwin Braun Narodowcy Robert Winnicki zapowiedział złożenie interpelacji. Pojawiły się bowiem doniesienia, że mimo oficjalnych informacji o odwołaniu wizyty strony izraelskiej w Polsce, żydowska delegacja przybyła jednak do Polski potajemnie. W spotkaniu, oprócz polityków PiS miał uczestniczyć także Jonny Daniels.

– 12 maja pojawiła się informacja, że delegacja izraelska zmierza do Polski, ma przylecieć 13 do Polski, żeby rozmawiać o kwestii roszczeń majątkowych środowisk żydowskich. MSZ natychmiast wydał komunikat, że ze względu na to, że zmieniony został charakter tej delegacji wizyta Izraelczyków została odwołana – mówił szef Ruchu Narodowego.

– 13 maja wieczorem pojawiły się informacje, że delegacja jednak przyleciała do Warszawy, że odbyło się spotkanie – dodał.

Winnicki powiedział, że mimo braku komentarzy ze strony rządowej, uzyskał informacje, że „rzeczywiście odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu ze stroną Izraelską, co po pierwsze stawia pod znakiem zapytania wiarygodność informacji podawanych przez MSZ i przez władze Polski”.

– Według uzyskanych przeze mnie informacji doszło do spotkania w ośrodku ABW w Emowie i podczas tego spotkania dyskutowano ze stroną izraelską. A uczestnikami tej dyskusji byli prominentni przedstawiciele rządu, mianowicie mowa o panu ministrze Jarosławie Sellinie, panu senatorze Bielanie, panu Andrzeju Pawluszku – doradcy premiera Morawieckiego, panu ministrze Piotrze Wawrzyku z MSZ, również o panu Jonnym Danielsie – mówił Robert Winnicki.

Jak podkreślił jeden z liderów Konfederacji, w sferze publicznej nie było żadnych potwierdzeń tych informacji. Z tego powodu dzisiaj w imieniu Konfederacji składa interpelacje do wymienionych ministrów oraz do premiera z pytaniami:

„1. Czy delegacja izraelska faktycznie, pomimo ogłoszenia jej odwołania przyleciała do Polski?

2. Czy doszło do spotkania z przedstawicielami polskiego rządu?

3. Jeśli doszło, dlaczego komunikat MSZ-u i komunikaty rządu mówiły o tym, że do takich spotkań nie doszło?

4. Jeśli doszło, czy rzeczywiście potwierdzone są informacje, że doszło do spotkania w ośrodku ABW w Emowie?

5. Jaki był temat, jaka była agenda tych rozmów, które miały się odbywać w tym ośrodku ABW?

6. Czy w tej agendzie była kwestia roszczeń majątkowych środowisk żydowskich, czy to obywateli Stanów Zjednoczonych, czy to obywateli Izraela, czy jakichkolwiek innych państw?

7. Jakie było stanowisko strony polskiej w tej sprawie?

8. Jaki był skład delegacji izraelskiej, która pojawiła się w Polsce?

9. Jakie są dalsze kroki i dalszy harmonogram takich spotkań?

10. Czy rząd zamierza przedstawić w tej sprawie kompleksową informację dla polskich obywateli?”.

– Jeśli rzeczywiście okazałoby się to prawdą, a informacje, które uzyskałem, wydają się wielce prawdopodobne, to by oznaczało, że tak naprawdę rząd PiS-u prowadzi tajne negocjacje, utajnione i wręcz zakłamywane przed polskimi obywatelami z rządem Izraela – podkreślił Winnicki.

– Zadaję również pytanie, co w składzie tej delegacji ze strony polskiego rządu robił m.in. pan Johnny Daniels, w jakim był charakterze, którą on stronę reprezentuje – dodał.

– To są bardzo ważne, istotne pytania, które Konfederacja dzisiaj zadaje, ponieważ one dotyczą bezpieczeństwa państwa polskiego. One dotyczą bezpieczeństwa rozumianego tradycyjnie, ale i bezpieczeństwa majątkowego państwa polskiego – mówił.

Konfederacja jeszcze raz podkreśla: ani złotówki na żydowskie roszczenia majątkowe, żadne negocjacje w tej sprawie – i powinno być to komunikowane publicznie – nie mogą się toczyć. Ani z rządem USA, ani z rządem Izraela, ani z jakimkolwiek innym rządem – skwitował.

Przypomniano także ujawnioną przez Stanisława Michalkiewicza tajną notatkę MSZ ze spotkania polskiego ambasadora Jacka Chodorowicza, pełnomocnika ministra spraw zagraniczych RP z Thomasem K. Yazdgerdim, specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA i przewodniczącym delegacji USA w IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Była w niej mowa o oczekiwaniach strony amerykańskiej odnośnie do zakulisowych negocjacji polskiego rządu ze stroną izraelską.

