Podły atak „Wiadomości” na Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy. To co zrobiło TVP nie mieści się w głowie [VIDEO]

W podły i absurdalny sposób „Wiadomości” TVP zaatakowały Konfederację w ostatni dzień kampanii wyborczej. Po tym co zrobił w swym materiale główny serwis (dez)informacyjny telewizji reżymowej poparcie dla Konfederacji z całą pewnością wzrośnie.

– W czasie debaty wyborczej w TVP Krzysztof Bosak z Konfederacji wypowiedział takie słowa – zaczyna się materiał reżymowych „Wiadomości”. – Chciałbym podziękować w pierwszej kolejności wszystkim ludziom z zagranicy, którzy nas popierali – powiedział Krzysztof Bosak z Konfederacji.

To, że miał na myśli wyborców Polskich z zagranicy, gdzie Konfederacja notuje rekordowe poparcie jest oczywiste. Ale nie dla wszystkich, TVP przedstawiło te słowa zupełnie inaczej. – Wiemy, że te podziękowania idą w kierunku wschodnim – skomentował Paweł Badzio z „Gazety Obywatelskiej”.

Od tego jednego zdania rozpoczął się cały materiał dotyczący rzekomej prorosyjskości Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. „Wiadomości” weszły właśnie na nowy – niedostępny wcześniej poziom absurdu.

Kolejny zarzut dla Konfederacji to…udzielanie wywiadów „Sputnikowi”, a także insynuowanie tego, że Grzegorz Braun wzywa żołnierzy polskich do nieposłuszeństwa. Potwierdziły się także spekulacje o tym, że wypuszczenie Piskorskiego z partii „Zmiana” było tylko po to, by „przywalić” jego osobą Konfederacji.

Na koniec przypomniano wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza, pierwszy wprost mówił o Konfederacji jako opcji prorosyjskiej, drugi natomiast stwierdził, że wyjście z Unii Europejskiej byłoby wejściem w strefę wpływów Rosji.