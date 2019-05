Rzymkowski oszalał. Członek Kukiz’15 nie przystąpi do Konfederacji „bo jest katolikiem” i wyzywa prawicę od zdrajców [VIDEO]

– Często pytacie Państwo czy przystąpię do Konfederacji? Moja odpowiedź jest – NIGDY. Dlaczego? Bo zdrady Państwa nie dopuszczę się nigdy! – napisał na Twitterze Tomasz Rzymkowski. Udostępnił też fragment programu Mediów Narodowych, w którym był gościem.

– Niestety, jestem członkiem Kościoła katolickiego i nie mogę się łączyć z formacją, której niektórzy liderzy zaprzeczają nauczaniu Kościoła – twierdził Rzymkowski.

To niezwykle ciekawe, co powiedział. Janusz Korwin-Mikke – mimo kontrowersyjnych nieraz wypowiedzi – zaszczepił na gruncie wolnościowców postawę prolife. Z kolei wcześniej popierający prawo do aborcji poseł Piotr Liroy-Marzec zgodził się ruszyć pod sztandarem m.in. ochrony życia.

Z kolei główny lider Kukiz’15, Paweł Kukiz głosował przeciwko życiu w październiku 2016 roku. Nie zrobił też od tamtej pory nic, by swój błąd naprawić.

Z list Kukiz’15 startuje też Aleksandra Jelonek z jawnie separatystycznego ugrupowania Ślonzoki Razem.

Wygląda na to, że poseł Tomasz Rzymkowski – jak PiS – idzie do polityki z przyklejonym plastikowym krzyżem do ust.

