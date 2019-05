Sędzia Żurek „walczy z demontażem rządów prawa”. Niemcy poznają „polskiego bohatera”

„Sędzia Waldemar Żurek walczy z demontażem rządów prawa w Polsce” – pisze niemiecki Suddeutsche Zeitung i publikuje fotografię umęczonego i zarośniętego Żurka na tle swojego „drewnianego domku”. Artykuł zatytułowany jest „Nasza ostatnia nadzieja to Europa”.

Bieda chyba aż piszczy. Sędzia jest po operacji kolana, a w „małej drewnianej chacie” piętrzą się stosy książek (znaczy się mądry) i zabawki „dwóch małych córek” (w dodatku jeszcze taki rodzinny, choć córki zdaje się są z pierwszego małżeństwa). W dodatku „Ostatnie wiadomości ze świata sprawiedliwości rzadko poprawiają nastrój Żurka”.

„Kontrolowany politycznie organ dyscyplinarny” napomina kolejnych sędziów, a tymczasem „polski premier Mateusz Morawiecki w Nowym Jorku porównał polskie prawo, które eksperci z Europy, Ameryki i ONZ uważali za eliminację rządów prawa, z powojenną kampanią przeciwko faszystowskim sędziom reżimu Vichy”. Żurek rzecz jasna się z tym nie zgadza i mówi „potrząsając głową: „Nasza ostatnia nadzieja to Europa”.

Później mamy historię „męczeństwa” sędziego pod rządami PiS. „Opór wobec władców nie jest niczym nowym dla 49-letniego Żurka”, bo jako „młody człowiek brał udział w protestach górników przeciwko reżimowi komunistycznemu w Polsce w latach 80. i przemycał prasę podziemną” (w 1981 r. miał lat 11!).

Teraz znowu „walczy” i jest prześladowany: „Gdy Żurek i eksperci KRS wyjaśnili Zachodowi łamanie prawa przez rząd, przeklęła ich posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, również zaangażowana w represje wobec sądownictwa, jako „zdrajcę” i wezwała, by polskich sędziów skierować do „obozu reedukacyjnego”, a to był dopiero początek”.

„Biuro antykorupcyjne, które PiS lubi wykorzystywać przeciwko oponentom politycznym, bada zeznania podatkowe Żurka”. Szczegóły rozwodu z jego pierwszą żoną zostały przekazane związanym z rządem mediom tabloidowym, poufne dokumenty zostały opublikowane nielegalnie”. Siepacze PiS przesłuchiwali ciężarną żonę i rodziców Żurka”. Itd., itp.

Nie ma tu jednak o tym, że sędziemu Waldemarowi Żurkowi założono kolejną już sprawę za nieprawdziwe wypowiedzi o szykanach, które spotykają jego i jego rodzinę. Z jego oświadczenia majątkowego wynika z kolei, że posiada on 20 nieruchomości, w tym dom o powierzchni 110 m kw., grunt rolny o powierzchni 35 tysięcy m kw., grunt użytkowy (85 m kw.), nieużytki rolne (33 tysięcy m kw.), drewniany domek na wsi (ten właśnie wybrano do ilustracji w niemieckim dzienniku) oraz liczne place i inne nieruchomości. Jest jeszcze krakowska kamienica, o którą toczy się bój w sądzie z b. żoną.