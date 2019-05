Co się działo w TVN?! Ostry hejt na gejów w „Big Brotherze”. „Gdyby taki wpadł mi do łóżka, to bym zabił”

Wraz z kolejnymi odcinkami programu „Big Brother” pojawiają się nowe kontrowersje i skandale. Ostatnio widzowie domagają się usunięcia z domu Wielkiego Brata Oleha, którego niektóre wypowiedzi są absolutnie nie do przyjęcia dla liberalnej stacji.

Oleh już nie raz dał się poznać jako osoba o bardzo kontrowersyjnych poglądach. Wypowiedział on wcześniej słowa, które można było potraktować jako zapowiedź gwałtu na jednej z uczestniczek programu. Tym razem celem jego ataku stały się osoby transseksualne.

W ramach wykonywanych ostatnio zadań uczestnicy musieli przygotować własną wersję programu lifestyle’owego. Najlepiej wyszło to drużynie Łukasza, Bartka i Magdy Wójcik. Wymyślili oni historię kobiety uwięzionej w ciele mężczyzny, która od pewnego czasu stopniowo ujawnia swoją „prawdziwą” płeć.

Głównym bohaterem prezentacji został Bartek, który wystąpił w kobiecym ubraniu i w pełnym makijażu. Jak sam przyznał, nie miał z tym żadnego problemu.

– Gdyby taki wpadł mi do łóżka, to bym zabił – w ten sposób skomentował wygląa Bartka Oleh. Pozostali uczestnicy jednogłośnie przyznali, że te słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane.

Sprawę skomentowali również internauci.

– Oj Oleh, średniowiecze wkracza.

– Widzę, że Oleh za bardzo tolerancyjny nie jest

– Oleh powinien wylecieć za homofobiczne teksty! Jak ta Magda może być z tak ograniczonym kolesiem! Szok mamy XXI wiek!

To tylko niektóre głosy, które można znaleźć w sieci. Jak widać TVN skierował swoją ofertę do postępowych odbiorców, teraz sam wpadł w pułapkę i ma problem, gdyż co i rusz wybuchają w reklamowanym programie „homofobiczne skandale”.

Źródło: radiozet.pl instagram.com