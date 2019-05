Co się dzieje? Pierwszy raz w historii spadła liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Na koniec 2018 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało aż 116 tys. mniej osób posiadających polskie obywatelstwo niż rok wcześniej. To sytuacja bez precedensu. Pierwszy raz od wejścia Polski do Unii Europejskiej ta liczba zmalała.

Co spowodowało tak nagły spadek zainteresowania Polaków Wielką Brytanią? Z całą pewnością zwolennicy rządu będą przekonywali, że jest to zasługa dobrej kondycji gospodarczej oraz prowadzonej polityki, ale eksperci mają na to inne wytłumaczenie, choć nie umniejszają roli kontekstu poprawy warunków życia.

Tym powodem, dla którego Polacy decydują się opuścić Wielką Brytanię jest niepewność związana z brexitem. Polityczna przepychanka Brytyjczyków, który wciąż nie potrafią wskazać kiedy i jak wyjdą z Unii Europejskiej sprawia, że wielu rodaków woli zabezpieczyć się na wypadek „czarnego scenariusza” i już teraz szuka innych miejsc do życia.

Część z nich wraca do Polski aby tutaj zakładać firmy i korzystać z doświadczenia zdobytego w Wielkiej Brytanii.

Według statystyk brytyjskich, na terenie Wielkiej Brytanii wciąż przebywa 905 tys. Polaków. Na koniec 2017 roku przebywało ich 1 mln 21 tys.

Źródło: Radio Maryja