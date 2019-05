W odmętach lewackiej paranoi. Niemiecka firma mieli katalogi z ubraniami i wycofuje guziki, bo dopatrzono się na nich swastyk

Niemiecka firma odzieżowa Esprit wycofuje ubrania, ponieważ zawodowi tropiciele nazizmu dopatrzyli się na guzikach swastyk. Na przemiał idzie 200 tysięcy katalogów, w których na zdjęciach znalazły się owe nazistowskie guziki.

Po doniesieniu lewaków prokuratura w niemieckim Dusseldorfie wszczęła śledztwo, czy aby firma odzieżowa Esprit Group nie propaguje nazizmu. Poszło o skórzane guziki z charakterystycznym, używanym od dziesięcioleci wzorem.

„To dla nas szok i wielki kłopot” – napisał prezes firmy Heinz Krogner w oświadczeniu do 8400 pracowników na całym świecie. „Pokazanie na zdjęciach tych guzików jest bardzo niefortunne. W przyszłości będziemy bardziej sprawdzać czy wszystko jest zgodne z poprawnością polityczną”.

Skórzane guziki ze „swastyką” produkowane są od dziesięcioleci w Anglii. W Londynie też zaprojektowano katalog i zrobiono zdjęcia owych felernych guzików. Na żadnym z etapów produkcji nie dopatrzono się jednak nazistowskiego symbolu. Aż do czasu kiedy 200 tysięcy katalogów trafiło do potencjalnych klientów mogących zamówić ubrania.

Jednak teraz po donosach prokuratura bada, czy aby firma nie używa symboli organizacji, których działalności zabrania niemiecka konstytucja.

Nie wiadomo na razie co z innymi firmami, w tym z niemieckimi konkurentami odzieżowej Esprit Group, która do ubrań przyszywa podobne guziki. Świat ogarnia taka paranoja, że być może na całym świecie będą dochodzenia i dojdzie do masowego wycofywania ubrań i niszczenia nazistowskich guzików