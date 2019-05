Jonny Daniels szydzi z wyniku Konfederacji. On ma się z czego cieszyć

Jonny Daniels jest dzisiaj w niezwykle dobrym humorze. Postanowił wbić szpilę w Konfederację. Podał charakterystyczny wynik wyborów.

– Pogłoski mówią, że ostateczny wynik Konfederacji wynosi 4,47 proc. – napisał na Twitterze Daniels.

W oczywisty sposób nawiązuje do podnoszonej przez środowisko Konfederacji sprawy ustawy 447 i złodziejskich żydowskich roszczeń majątkowych.

Konfederacja nie ma najmniejszego zamiaru odpuszczać tej sprawy i zapowiada ostrą walkę, żeby nie dopuścić do spełnienia żydowskich żądań przez proizraelski rząd PiSu.

Rumors are running that final results for Konfederacja are 4,47%

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) May 27, 2019