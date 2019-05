Antypolonizm w Anglii! Polski taksówkarz musiał usunąć z samochodu naklejkę z biało-czerwoną flagą!

To jest istny skandal i antypolski rasizm! W Wielkiej Brytanii lokalne władze zmusiły 44-letniego polskiego taksówkarz do usunięcia naklejki z polską i brytyjską flagą z szyby swojego samochodu! Polak jest oburzony! „To dyskryminacja”.

O całej sprawie informuje „The Sun”. Polski taksówkarz mieszka w Stratford-upon-Avon od 2004 roku. Na swoim samochodzie ma naklejkę z polską i brytyjską flagą. Przez trzy lata nie było problemów aż do teraz. Usłyszał on od władz lokalnych, że „nie jest to mile widziane”.

Jak podają angielskie media, 44-letni taksówkarz nakleił polską i brytyjską flagę, aby dać w ten sposób znać swoim klientom, że mówi nie tylko po angielsku. Po prostu chciał pomóc Polakom nie znającym języka angielskiego.

Urząd nakazał mężczyźnie usunąć naklejkę twierdząc, że wyłącznie „stosowne barwy firmowe” mogą być pokazywane.

„Zakaz dotyczący naklejania flag jest szalony. To dyskryminacja. Jest inna taksówka z flagą Anglii naklejoną na tylnym oknie, ale tylko ja musiałem usunąć moje naklejki. One nie są polityczne, umieściłem je, aby pomóc polskim klientom, którzy mogą nie znać języka angielskiego.” – żali się Polak.

Źródło: Daily Mail/ polishexpress.com.uk