W Niemczech ukarano grzywnami samozwańczych „policjantów” szariatu! Bundesszariat jeszcze nie przechodzi

Chodzi o historię jeszcze z roku 2014. Siedmiu salafitów zostało wówczas oskarżonych o utworzenie „policji szariatowej” w społeczności muzułmańskiej w Wuppertalu. Inicjatywa wywołała oburzenie i teraz miała swój sądowy finał. Skończyło się jednak tylko na grzywnie.

Mężczyźni w wieku od 27 do 37 lat zostali ukarani grzywną w wysokości od 300 do 1800 euro za złamanie „ustawodawstwa niemieckiego”. Sąd w Wuppertalu dodał, że ta inicjatywa prawdopodobnie miała również za zadanie obudzenie aktywizmu muzułmanów.

We wrześniu 2014 r. siedmiu salafitów rozpoczęło patrolowanie ulic miasta w pomarańczowych kamizelkach odblaskowych. Na niektórych wypisano: „policja szariatu”. Wuppertal zamieszkuje duża społeczność muzułmańska.

#German court orders fines for self-declared ‘sharia police’. 7 Islamic fundamentalists fines between 300 and 1,800 euros over a so-called “sharia police”. They patrolled streets of Wuppertal in uniforms, warning Muslims not to visit cafes or drink alcohol https://t.co/9gUMm65xs5 pic.twitter.com/9Ad2PtuEYj

— Adam Milstein (@AdamMilstein) May 27, 2019