Ewa Stankiewicz zapowiada głodówkę. Chodzi o katastrofę smoleńską

Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010 na rok 2020 zapowiedział strajk głodowy. Wszystko po to, żeby wymóc na polskim rządzie podanie przyczyn katastrofy smoleńskiej i ukaranie winnych. O decyzji na antenie Radia Zachód poinformowała prezes stowarzyszenia Ewa Stankiewicz.

Decyzję o głodówce podjęto podczas walnego zgromadzenia w Zielonej Górze, które odbyło się w ubiegłym tygodniu.

– Solidarni 2010 organizują wielodniowy strajk głodowy w okolicach daty 10 kwietnia, który domaga się nie tylko upamiętnienia ofiar, które zginęły na terenie Rosji, ale przede wszystkim rzetelnego śledztwa i ukarania winnych wystawienia polskiego prezydenta na śmierć – powiedziała Ewa Stankiewicz.

Zdaniem dziennikarki, działania podejmowane do tej pory w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej nie są wystarczające.

Polscy prokuratorzy przebywają w Smoleńsku w ramach tzw. pomocy prawnej w prowadzonym śledztwie ws. katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. Jest to druga w ciągu ośmiu miesięcy wizyta przedstawicieli polskich organów ścigania. Do poprzedniej doszło we wrześniu ubiegłego roku. Polscy eksperci badali wówczas wrak Tu-154 M. Zarówno wtedy, jak i teraz, prokuratorzy i eksperci przebywający w Rosji nie kontaktują się z dziennikarzami. Nie wiadomo, jaki jest zakres oględzin.

Strona rosyjska do dziś nie oddała Polsce wraku samolotu ani czarnych skrzynek. Rosyjski Komitet Śledczy nie zgodził się także na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku, mimo że polska prokuratura postawiła im zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym.

Śledczy w dalszym ciągu badają trzy główne hipotezy dotyczące przebiegu katastrofy.

Pierwsza hipoteza zakłada, że to ewentualne wady produkcyjne, konstrukcyjne, technologiczne, zużycie elementów samolotu i inne techniczne nieprawidłowości doprowadziły do katastrofy. Hipoteza ta obejmuje także zaistnienie katastrofy wskutek niespodziewanego wejścia samolotu w strefę niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, takich jak na przykład mgła.

Śledczy badają również czy katastrofa nie jest wynikiem błędów, niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia uprawnień. Hipoteza obejmuje niewłaściwe działania służb kontroli ruchu lotniczego i podjęcia przez nich niewłaściwej decyzji w zakresie kierowania lotem, a także błędów popełnionych podczas remontu samolotu. Śledczy badają również czy nie popełniono ewentualnych błędów w pilotażu lub naruszenia przez załogę przepisów lotniczych.

Trzecią hipotezę stanowi celowe działania osób trzecich. Chodzi m.in. o ewentualne zamierzone działanie personelu naziemnego przygotowującego samolot do lotu, kontrolerów lotu na lotnisku w Smoleńsku albo innych osób na terenie Federacji Rosyjskiej, ekip remontujących samolot, członków załogi i pasażerów.

Źródło: Radio Zachód/onet.pl/PAP