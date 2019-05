Rusin znów broni LGBT i atakuję Klepacką! „Co jeśli jedno z jej dzieci okaże się homoseksualne?”

Lewacka celebrytka błyszczy w TVN-ie, a nie potrafi zachować się na ulicy. Kinga Rusin postanowiła w praktyce pokazać, jak walczy z „mową nienawiści”. Gwiazda „Dzień Dobry TVN” używając języka miłości zwyzywała na ulicy Zofię Klepacką. Teraz widząc, że opinia publiczna ma ja za lewicową wariatkę i chama napisała smutne treści na swoim Instagramie.

Od niedzielnych wyborów do europarlamentu, kiedy to obydwie starły się pod lokalem wyborczym, ich kłótnia tylko przybiera na sile.

O proszę bardzo jaka kultura osobista. Slynna przeciwniczka "mowy nienawiści", zawodowo pracownik TVN, Kinga Rusin drze się na ulicy do mistrzyni olimpijskiej Zofii Klepackiej… pic.twitter.com/XwQgIbH0UF — Marcin Rola (@MarcinRola89) May 26, 2019

Teraz sprawę na swoim Instagramie skomentowała dziennikarka TVN. Dziennikarka poruszyła w swoim wpisie wątek koleżanki Klepackiej z kadry oraz dzieci, które medalistka będzie miała w przyszłości. Oczywiście atakuje, bo jak wiadomo – nie zgadzasz się z tezami Rusin? To jesteś plebs, faszysta i ciemnogród. Taka tolerancja!

Oto smutne treści Pani Rusin:

„Nawiązując do dzisiejszego wywiadu Zofii Klepackiej pragnę przypomnieć, że według niej homoseksualizm to „wynaturzenie” (z wcześniejszego wywiadu dla publicznego radia). Czy można jeszcze ostrzej wyrazić pogardę dla drugiego człowieka?”

„Osoby publiczne, medaliści, sportowi idole muszą brać odpowiedzialność za to co mówią!”

„Co, jeśli jedno z dzieci pani Klepackiej okaże się homoseksualne? Strach pomyśleć… Warto żeby pani Klepacka przypomniała sobie, co mówiła jej koleżanka z kadry windsurfingowej, Jolanta Ogar: „My nie zachorowaliśmy na homoseksualizm, my nim nikogo nie zarażamy. Tacy się urodziliśmy. To jest poza naszą kontrolą”. Czy Klepacka nie podaje „wynaturzonej” koleżance z kadry ręki?” – pyta celebrytyka.