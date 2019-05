Tak PiS chce wygrać drugą kadencję! Wypłacą trzy razy po 500 Plus na pierwsze dziecko tuż przed wyborami parlamentarnymi

Rozdawnictwo okazało się skuteczną taktyką wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia. PiS wypłaci pieniądze rodzicom jednak dopiero w październiku – tuż przed wyborami parlamentarnymi. Rodzice otrzymają więc świadczenie za trzy miesiące, a więc po 1500 zł.

Zmiany spowodują, że z 500+ skorzystają wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Według szacunków jest to ok. 6,8 mln osób. Do tej pory świadczenie obejmowało 3,5 mln niepełnoletnich Polaków.

Żeby skorzystać z 500+ na pierwsze dziecko, rodzice muszą złożyć wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 roku. Świadczenie na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem najpóźniej do 31 października. Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają przyznane 500+ na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Przez to, że zniesione zostało kryterium dochodowe, także formularz wniosku będzie znacznie uproszczony i skrócony.

Minister Elżbieta Rafalska wcześniej podczas wystąpienia w Sejmie poinformowała, że koszt programu w 2019 roku wyniesie 9,6 mld zł. W kolejnym roku będzie to już blisko 30 mld zł.

Przypomnijmy, że analogiczna sytuacja miała miejsce przed wyborami do Europarlamentu. PiS zapowiedział „trzynastkę” dla emerytów. Świadczenie wypłacano przed głosowaniem.

Źródła: Rzeczpospolita/nto.pl