Cejrowski: Konfederacja została zamilczana w mediach i jest to zbrodnia na obywatelu

Wojciech Cejrowski na antenie Radia Wnet skomentował wyniki wyborów. Wyraźnie potępił postawę mediów publicznych – jak właściwie każdy, poza związanymi z reżimem – oraz zwrócił uwagę, że wynik Konfederacji jak na tak niesprzyjające warunki nie jest wcale zły.

Zdaniem Wojciecha Cejrowskiego, Konfederacji najbardziej zaszkodził zarzut ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że koalicja propolska jest prorosyjska.

– On miał dostęp do mikrofonu, a Konfederacja przez dłuższy czas krążyła jedynie w sieci. Zostali zamilczani i to jest zbrodnia na obywatelu przez dziennikarza, który bawi się w cenzora. Niezapraszanie i zamilczanie jest nieuczciwe – powiedział Wojciech Cejrowski.

Skrytykował też procedurę wyborczą oraz próg. Pyta, dlaczego „5 proc., a nie 2 czy 4”. – Nigdy w życiu nie chciałbym kandydować w wyborach, które powodują, że jest jakaś rozgrywka, że nie głosuje się na osoby. Brzydkim owocem tej ordynacji jest fakt szukania przez niektórych posłów z Kukiza miejsca w PiSie. Koalicja czy partia powinna powstawać już wewnątrz parlamentu, tworzona przez pojedynczych konkretnych ludzi, których wybrali wyborcy – ocenił Cejrowski.

– Tak jest w Ameryce, co do programu dogadują się już po wszystkim – zaznaczył.

Krytykuje też fakt, że z powodu obecnej ordynacji wyborczej wielu ludzi nie ma swojego reprezentanta. – Głos ludzi, których kandydaci ze względu na próg wyborczy się nie dostali, jest niesłyszany. Ci ludzie pozostali bez swojej reprezentacji. Aktualna ordynacja sprawia, że nie liczą się osoby, tylko byty polityczne – zauważył Cejrowski.

Ocenił też, że podobnie jak w USA, powstaje tzw. trzecia droga. – Powstają partie podrzucone przez UBecję, tak jak było z choćby z Palikotem. Ludzie szukają alternatywy, a skoro tak, to trzeba narodowi otworzyć drzwi. Aktualnie nie mają żadnej szansy pojedyncze osoby bez struktur partyjnych. Bez pieniędzy i aparatu nie powstanie taka nowa siła na zewnątrz układu politycznego. Ludzie chwytają się już czegokolwiek, dlatego takie dziwne twory jak Wiosna dostają się do Europarlamentu z wynikiem 6 proc. – powiedział Wojciech Cejrowski.

Źródło: wnet.fm