Autobus w Łomży ostrzelany! Kierowca usłyszał huk, nie wiedział co się dzieje

Autobus komunikacji miejskiej w Łomży został ostrzelany na jednym ze skrzyżowań w centrum miasta. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, mimo że w środku oprócz kierowcy znajdowało się kilku policjantów.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Polowej w Łomży. Kiedy autobus zbliżał się do skrzyżowania kierowca usłyszał huk, początkowo zdezorientowany nie wiedział co się dzieje.

Szybko okazało się, że ktoś ostrzelał autobus. Jak na razie jednak nie wiadomo nic więcej, kierowca zawiadomił policję, która przyjęła zgłoszenie. Ani kierowcy ani innym pasażerom nic się nie stało.

Obecnie trwają ustalenia tego, co dokładnie się stało. Pomóc ma w tym zabezpieczony monitoring, na którym może uda się odnaleźć jakiekolwiek śladu. Policja także przesłuchała świadków, którzy byli w tym czasie w autobusie.

Źródło: TVN24