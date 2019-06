Michalkiewicz i Miszalski: Żydowskie roszczenia majątkowe wobec Polski to piąta próba stworzenia Judeopolonii [VIDEO]

Postępowanie władz polskich, nie tylko tego rządu, polega na ustępliwości i podkulaniu pod siebie ogona. Co oczywiście zachęca co coraz to większej zuchwałości – mówi Stanisław Michalkiewicz w najnowszym video blogu.

W najnowszym materiale video, niezależny publicysta dyskutuje ze swoim wieloletnim przyjacielem Marianem Miszalskim, który napisał książkę „Ukryta wojna – cicha kapitulacja. Polityka Polska wobec żydowskiego rasizmu”.

W materiale głównym tematem są oczywiście roszczenia żydowskie i stanowisko polskich polityków z obozu rządowego, którzy niemal bezmyślnie zgadzają się na wszystko co zaproponuje Izrael.

– W przypadku Żydów mamy do czynienia z potężnym aparatem propagandowym. Pracują całe sztaby pierwszorzędnych fachowców, dysponujących budżetem, mających rozmaite kontakty. Podczas kiedy po stronie polskiej jest partyzantka, prowadzona dosłownie przez kilka osób i to na własne ryzyko – wspomina Michalkiewicz.

– Najgorsze jest to, że lobby żydowskie kontroluje politykę Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika, na którego liczymy i stawiamy. Pod pretekstem przyjaźni z USA, wymusza się na opinii publicznej w Polsce, żeby zachowywała się ustępliwie wobec żydowskich roszczeń. A wszystkich tych którzy tego apelu nie chcą wysłuchać piętnuje się jako ruskich agentów – dodaje.

