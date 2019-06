Co to za menda! Ten zwyrodnialec z premedytacją rozjechał psa! Jeździł po nim aż ten w męczarniach zmarł. Wszystko jeszcze z uśmiechem nagrywał [VIDEO]

Jakim trzeba być odpadem ludzkim, by czerpać przyjemność z zamordowania w brutalny i nieludzki sposób bezbronnego psa! Patrząc na tak ohydną mordę, kierowcy, który nagrywa jak zwierzę kona pod jego kołami chce się po prostu wymiotować. Tak ohydnego czynu naprawdę nie widziano od dawna.

Ludzką menda pozbawioną podstawowych ludzkich odruchów jest Rafał B. z Nowego Dworu obok Sycowa. Ten bohater po tym jak zrozumiał, że jest zerem i ludzie mu tego nie wybaczą, skasował swoje konto an FB. Jednak w internecie nic nie ginie.

Zwyrodnialec prowadząc samochód nagrywa film i woła do leżącego na drodze psa:

„Stary, ku.., podnoś się!”. Następnie z sadystyczną przyjemnością najeżdża na niego – przejeżdża po nim w połowie jego ciała. Pies wcześniej nie ucieka, leży na jezdni. Mężczyzna nagrywa męczarnie psa, jak jęczy z bólu. Nagrywa moment, kiedy stoi na jego ciele jednym kołem. Pyta psa: „Co ci, ku.., co ci? Podnoś się”.

Potem cofa i jeszcze raz przejeżdża po nim i potem jeszcze raz. Pies umiera w męczeniach a zwyrodnialec mówi:

„Ch…wo tak trochę. Ale ch…, teraz chodzić nie umiesz, to masz teraz na łeb”, po czym ta karykatura człowieka przejeżdża po głowie psa!

Sprawą szybko zainteresowały się organizacje Pogotowie dla Zwierząt z Warszawy i Oleśnickie Bidy. Druga z organizacji po południu poinformowała, że funkcjonariuszom udało się ująć sadystę.

Jak podaje portal sycow.naszemiasto.pl dotarł do wiadomości z internetowego komunikatora, na którym mężczyzna tłumaczył swój czyn. Jak czytamy:

„Ja go pierw próbowałem odpędzić normalnie. To chciał mnie ugryźć. Później gadałem z gościem, co meble mu dawałem, to mówi, że tam mają watahę dzikich psów, co wszystko zagryzają. No to sorry.” – jak widać po za tym, że jest bezduszną, pozbawioną uczuć mendą to jest jeszcze poi prostu głupi.

Jeden z internautów odpisał mu, że przecież pies piszczał z bólu, to ten „bohater” stwierdził:

„Ale koźlę ważniejsze. Wiesz, jaki jestem. Jeśli ktoś się na mnie postawi, to nie odpuszczę.

Na koniec dodał:

„Próbowałem, ale nie będzie zagryzał saren. Jednego, czego żałuję, to że wszystkich tam nie było…” – powiedział. Oto parę komentarzy internautów:

„To jest wg was znęcanie się nad zwierzęciem? To jest morderstwo z zimna krwią… bez żadnych skrupułów… Powinien być sądzony jak za zabicie człowieka… Nie mniej niż 25 lat.” – pisze jeden z internautów.

„Fabryka Mebli BODZIO myślę ze taki pracownik nie stawia państwa firmy w korzystnym świetle i mam nadzieje ze zostanie jak najszybciej zwolniony” – apeluje kolejna z internautek.

„Nawet najgorszym wrogą się nie życzy źle ale Tobie życzę wszystkiego co najgorsze z całego serca ! Pozbawiłeś życia żywego stworzenia, które cierpiało w męczarniach !! Jesteś psycholem!” – dodaje kolejny.

Po tym LINKIEM ZNAJDUJE SIĘ T DRASTYCZNE NAGRANIE

Źródło: Facebook: Oleśnickie Bidy