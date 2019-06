Nowe informacje ws. domniemanego gwałtu Neymara na brazylijskiej modelce. Wyciekło nagranie z hotelu [VIDEO]

Brazylijczyk Neymar kontynuuje medialną obronę po oskarżeniu o gwałt. Do sieci trafiło nagranie, w którym widać jak domniemana ofiara atakuje jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Do przestępstwa seksualnego miało dojść 15 maja w Paryżu.

O sprawie zrobiło się głośno 1 czerwca wieczorem, gdy wyciekł raport sporządzony przez policję w Sao Paolo. Ofiarą ma być obywatelka Brazylii, modelka Najila Trindade, która za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram umówiła się z Neymarem w Paryżu.

Gwiazdor Paris St. Germain miał opłacić rodaczce bilety lotnicze oraz nocleg w luksusowym hotelu w centrum Paryża. Tam miało dojść do gwałtu. Domniemana ofiara zeznania złożyła po powrocie do kraju.

Relacjonowała, że już w dniu przyjazdu przyszedł do jej pokoju hotelowego, „prawdopodobnie pod wpływem alkoholu”. Jak napisano w raporcie, po kilku chwilach „rozmowy i wymiany czułości Neymar stał się agresywny i przemocą, wbrew woli ofiary, zmusił ją do odbycia stosunku”.

Neymar zdecydowanie zaprzecza wersji kobiety. Kilka dni temu opublikował pikantne szczegóły rozmów odbytych za pomocą komunikatorów internetowych. „Zrobię ci dobry masaż. Tylko nie mogę obiecać, że go dokończę rękami”, „Śniłeś mi się. Pokażę ci, co robiliśmy. Ja byłam zwierzyną i szukałam łowcy” – pisała do Neymara rodaczka.

Teraz do sieci trafił film, na którym widać, jak Trindade po chwilach czułości nagle zmienia swoją postawę i atakuje Neymara. Krzyczy i rzuca w niego jakimś przedmiotem. – Wiesz dlaczego? Bo wczoraj mnie zaatakowałeś i zostawiłeś mnie tutaj samą – słychać słowa rzekomej ofiary.

Przez głośnią muzykę trudno zrozumieć, co dokładnie mówi brazylijski piłkarz. Nie wiadomo, co się działo wcześniej ani później.